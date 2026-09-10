Angola: Huíla prévoit une production de plus de 750 000 tonnes de céréales

Lubango ( — La province de Huíla prévoit une récolte de plus de 750 000 tonnes de céréales pour la campagne agricole 2026/2027, sur une superficie estimée à 650 000 hectares.

Dans une déclaration à la presse mardi, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Huíla, Pedro Conde, a indiqué que cette opération, qui devrait débuter en octobre prochain, mobilisera plus de 400 000 familles, regroupées au sein de 900 coopératives et associations d'agriculteurs à travers la province.

Concernant les engrais, il a précisé que la campagne prévoit la disponibilité de plus de 3 596 tonnes, entre produits simples et composés.

Il a déclaré que la province avait bénéficié d'un renforcement de ses approvisionnements en intrants agricoles, avec 351 tonnes d'engrais NPK-12-24-12, 420 tonnes d'urée granulée, 350 tonnes de sulfate d'ammonium et 770 tonnes d'engrais azotés simples, fournis par le ministère de l'Agriculture et des Forêts.

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Le responsable a souligné que l'augmentation des surfaces cultivées était due à une plus grande participation de la population à l'agriculture et à la reconnaissance du secteur comme un instrument essentiel dans la lutte contre la faim et la pauvreté.

Il a mentionné que, grâce aux excédents de la récolte précédente, la province disposait d'environ 4 500 tonnes d'engrais pour soutenir les producteurs.

Pedro Conde a estimé que le renforcement des intrants agricoles et la participation croissante des familles au secteur pouvaient contribuer à l'augmentation de la production et de la productivité à Huíla.

Selon lui, lors de la campagne agricole 2025/2026, 605 000 hectares ont été cultivés, pour une production d'environ 700 000 tonnes de divers produits, tels que le maïs, le sorgho et le millet.

Il a indiqué que la province avait également reçu trois mille tonnes d'engrais simples et composés lors de la récolte 2025/2026, en plus d'autres intrants destinés à accroître la productivité. Le surplus permettra de dynamiser la saison suivante.

Pedro Conde a attribué ces résultats aux bonnes précipitations enregistrées pendant la campagne, ainsi qu'à la mise à disposition de semences améliorées et d'engrais pour les producteurs.