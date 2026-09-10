Cameroun: Falaise de Njimom - Un gendarme tué en mission

Un gendarme du contingent 2024 est décédé à la falaise de Njimom dans un accident, alors qu'il escortait le gouverneur de l'Ouest en tournée de rentrée scolaire.

La route de la rentrée scolaire s'est muée en chemin de deuil. Le gendarme Kounde, élément du contingent 2024 de la Gendarmerie nationale, a perdu la vie ce mardi 8 septembre 2026 à la falaise de Njimom, dans le département du Noun, alors qu'il participait à l'escorte du gouverneur de la région de l'Ouest.

La rentrée scolaire devait être un moment d'espoir. Elle s'est transformée en tragédie. Le 8 septembre 2026, aux environs de 17h30, à la falaise de Njimom, un jeune gendarme du contingent 2024 a perdu la vie dans un accident. Kounde, c'est son nom. Il faisait partie du convoi chargé d'escorter le gouverneur de la région de l'Ouest en tournée. Une mission qui devait rassurer les élèves et les enseignants sur l'effectivité de la rentrée. Mais le drame a frappé. Et avec lui, c'est toute une nation qui pleure un soldat tombé en service.

Un drame au coeur d'une mission officielle

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Le mardi 8 septembre 2026 restera gravé dans les mémoires de Njimom, village du département du Noun, dans la région de l'Ouest. Aux alentours de 17h30, un grave accident de la circulation s'est produit à la falaise de Njimom, un axe routier réputé dangereux.

Le gendarme Kounde, militaire du contingent 2024 de la Gendarmerie nationale, a trouvé la mort sur le coup. Il faisait partie du dispositif d'escorte du gouverneur de la région de l'Ouest, qui effectuait une tournée des établissements scolaires à l'occasion de la rentrée 2026-2027.

Une mission pour la rentrée scolaire

La tournée du gouverneur visait à constater l'effectivité de la reprise des cours dans les écoles, lycées et collèges de la région. Comme à l'accoutumée, un important convoi sécuritaire accompagnait l'autorité administrative, chargé d'assurer sa protection et la fluidité de son déplacement.

C'est dans le cadre de cette mission que le gendarme Kounde se trouvait à bord du convoi, au moment où le drame est survenu à la falaise de Njimom.

Une falaise réputée dangereuse

La falaise de Njimom est un site géographique connu pour ses courbes serrées et son relief accidenté. Elle constitue un passage obligé pour accéder à plusieurs localités du département du Noun. Les conditions de circulation y sont souvent périlleuses, particulièrement en fin de journée, lorsque la visibilité diminue.

Si les causes exactes de l'accident restent encore à déterminer, le lieu de l'accident interroge sur la prudence nécessaire sur cet axe routier. Les éléments chargés des constatations devront établir les circonstances précises dans lesquelles le véhicule du gendarme a été impliqué dans cet accident mortel.

Kounde, un jeune gendarme au destin brisé

Âgé d'une jeune carrière, Kounde appartenait au contingent 2024 de la Gendarmerie nationale. Il venait à peine de rejoindre son poste d'affectation après avoir terminé sa formation. Ses promotionnaires l'avaient surnommé affectueusement « Azobé », en référence à un arbre réputé pour sa robustesse.

Originaire de Nguibassal, dans le département du Nyong-et-Kellé, il avait choisi le métier des armes pour servir son pays. Sa disparition intervient alors qu'il débutait à peine son parcours professionnel.

Les risques du métier

Ce drame rappelle les risques auxquels sont exposés les personnels des forces de défense et de sécurité, en particulier ceux mobilisés pour les missions d'escorte et de sécurisation des autorités publiques.

Ces déplacements, qui se déroulent parfois sur de longues distances et dans des conditions routières variables, exigent une vigilance permanente. La sécurité des axes routiers est un enjeu majeur, surtout en période de rentrée scolaire, où de nombreux convois officiels sillonnent les routes du pays.

Une famille et une institution en deuil

La nouvelle de la disparition du gendarme Kounde a rapidement suscité une vague d'émotion au sein de la Gendarmerie nationale, mais aussi dans sa communauté d'origine, à Nguibassal. Sa famille, ses proches et ses camarades sont aujourd'hui endeuillés.

Pour les autorités, cet accident tragique est un rappel de l'importance de la sécurité routière, y compris pour les forces de l'ordre. Le gouverneur de la région de l'Ouest, dont la tournée a été assombrie par ce drame, a exprimé sa compassion à la famille du défunt.

Un hommage mérité

Le gendarme Kounde, du contingent 2024, est mort en service, en accomplissant une mission qui le dépassait. Son engagement et son sacrifice seront rappelés par ses camarades et par la hiérarchie militaire.

En cette rentrée scolaire, la nation se souvient de lui.