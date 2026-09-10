Congo-Kinshasa: Les abonnés de la SNEL au pays dénoncent la surconsommation des compteurs à prépaiement

Dans la commune de Nsele, plusieurs habitants affirment être confrontés à une consommation jugée excessive de leurs compteurs à prépaiement, ainsi qu'à des coupures récurrentes d'électricité.

Malgré l'achat régulier de crédits, les abonnés constatent que leurs unités s'épuisent rapidement, même lorsque l'utilisation des appareils électroménagers reste limitée.

« Nous sommes obligés de débrancher nos congélateurs, téléviseurs ou fers à repasser pour économiser nos unités », témoignent certains ménages.

Dans plusieurs quartiers de Nsele, l'accès à une électricité stable demeure un défi. Les habitants dénoncent une fourniture jugée instable, aggravée par des crédits qui diminuent rapidement.

Les abonnés demandent à la SNEL de garantir une alimentation électrique plus régulière et de clarifier la question de la consommation des compteurs à prépaiement. Ils souhaitent pouvoir utiliser leurs appareils normalement, sans être contraints de choisir entre s'éclairer et économiser leurs unités.

Les efforts de Radio Okapi pour obtenir la réaction de la SNEL sont restés vains.