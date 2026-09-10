Congo-Kinshasa: Les abonnés de la SNEL au pays dénoncent la surconsommation des compteurs à prépaiement

9 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans la commune de Nsele, plusieurs habitants affirment être confrontés à une consommation jugée excessive de leurs compteurs à prépaiement, ainsi qu'à des coupures récurrentes d'électricité.

Malgré l'achat régulier de crédits, les abonnés constatent que leurs unités s'épuisent rapidement, même lorsque l'utilisation des appareils électroménagers reste limitée.

« Nous sommes obligés de débrancher nos congélateurs, téléviseurs ou fers à repasser pour économiser nos unités », témoignent certains ménages.

Dans plusieurs quartiers de Nsele, l'accès à une électricité stable demeure un défi. Les habitants dénoncent une fourniture jugée instable, aggravée par des crédits qui diminuent rapidement.

Les abonnés demandent à la SNEL de garantir une alimentation électrique plus régulière et de clarifier la question de la consommation des compteurs à prépaiement. Ils souhaitent pouvoir utiliser leurs appareils normalement, sans être contraints de choisir entre s'éclairer et économiser leurs unités.

Les efforts de Radio Okapi pour obtenir la réaction de la SNEL sont restés vains.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.