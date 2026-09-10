Congo-Kinshasa: Des enseignants du secteur public dénoncent l'insuffisance de leurs salaires

9 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De nombreux enseignants du secteur public en République démocratique du Congo continuent de dénoncer l'insuffisance de leurs rémunérations face au coût de la vie. Une situation qui affecte leur quotidien et celui de leurs familles.

Témoignages de terrain

À Lingwala, un enseignant d'anglais témoigne des difficultés rencontrées pour subvenir aux besoins de son ménage. Avec un salaire brut de 488 000 francs congolais, il peine à couvrir les dépenses essentielles.

« Depuis près de deux ans, je perçois le même salaire. Il est insuffisant face à l'augmentation du coût de la vie », explique Fortuna, enseignant d'anglais.

Selon lui, cette situation oblige de nombreux enseignants à vivre dans des conditions précaires et à limiter leurs dépenses. Plusieurs affirment que leur pouvoir d'achat s'est considérablement réduit, les contraignant à faire des choix difficiles pour assurer la survie de leurs familles.

Pour les enseignants, une revalorisation salariale demeure essentielle afin de leur permettre d'exercer leur métier dans des conditions plus dignes et de répondre aux besoins de leurs familles. Ils insistent sur l'importance de reconnaître leur rôle dans la formation des générations futures.

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