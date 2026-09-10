Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 6 milliards de FCFA de transactions enregistrées ce mercredi 9 septembre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 9 septembre 2026, il a été opéré sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des transactions de plus de 6 milliards de FCFA.

La valeur de ces transactions s'est en effet élevée à 6,063 milliards de FCFA contre 2,410 milliards de FCFA la veille, soit une forte augmentation de 3,653 milliards. A l'issue de la séance de cotation du mardi 8 septembre 2026, la valeur moyenne annuelle par séance se situait à 2,804 milliards de FCFA contre 2,807 milliards de FCFA le 7 septembre 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 64,829 milliards, en s'établissant à 21 276,578 milliards de FCFA contre 21 211,749 milliards de FCFA le mardi 8 septembre 2026.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 5,985 milliards avec une réalisation qui passe de 12 729,874 milliards de FCFA la veille à 12 723,889 milliards de FCFA ce mercredi 9 septembre 2026.

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Les indices renouent avec la hausse après leur baisse généralisée de la veille. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a gagné 0,31% à 551,76 points contre 550,08 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 a fini la séance de cotation en hausse de 0,21% à 266,89 points contre 266,32 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est en progression de 0,51% à 200,59 points contre 199,58 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Principal a légèrement progressé de 0,02% à 406,19 points contre 406,09 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,32% à 222,10 points contre 221,40 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 4,33% à 1 565 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 3,72% à 53 000 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,67% à 2 120 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 3,01% à 21 900 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 2,07% à 17 995 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 11,74% à 2 630 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 7 935 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 5 180 FCFA), BIIC Bénin (moins 3,25% à 10 110 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,00% à 3 395 FCFA).