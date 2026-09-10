Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso lève 50 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer le financement de son budget 2026, le Burkina Faso a levé ce mercredi 9 septembre 2026 la somme de 49,999 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme globale de 50 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 62,253 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 124,51 %.

Le montant des soumissions retenu est de 49,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 12,254 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 80,32%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,95% pour les bons, 6,14% pour les obligations de 3 ans, 7,27% pour celles de 5 ans et 7,39% pour celles de 7ans.

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Le Trésor Public burkinabé entend rembourser le capital des bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 septembre 2027. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 septembre 2029 pour celles de 3 ans, au 10 septembre 2031 pour celles de 5 ans et au 10 septembre 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.