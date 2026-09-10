Le directeur de services de renseignement général, Lit-Gen Ahmed Ibrahim Mufaddal a salué le rôle joué par les médias dans la « bataille de la dignité » et dans la riposte aux complots visant le Soudan et son peuple, louant la performance médiatique observée ces derniers mois.

S'exprimant mercredi à Khartoum lors du Forum des journalistes soudanais, il a appelé à aborder les questions liées aux médias avec transparence afin d'aboutir à des résultats susceptibles de contribuer à l'avenir du Soudan et de jeter les bases d'une action médiatique d'envergure, adaptée à la conjoncture actuelle.

Le général Mufaddal a affirmé que son institution tenait à soutenir le dialogue avec les journalistes, à tous les niveaux, pour promouvoir le travail médiatique, soulignant que le dialogue constitue un principe important et nécessaire pour traiter les problèmes et les défis.

Il a indiqué que le service était satisfait du travail des médias pendant la période écoulée, précisant qu'il n'avait pas recouru au « glaive de la loi » contre les journalistes. Il a ajouté que les difficultés du Soudan ne datent pas d'hier et que le pays fait face à la pire guerre de son histoire, avec de multiples défis à la clé.

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Sur le plan sécuritaire, il a insisté sur la nécessité de « purifier chaque parcelle du territoire national », tout en soulignant le rôle essentiel que peuvent jouer les médias pour informer l'opinion publique, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et diffuser les faits. Il a aussi réaffirmé l'attachement de son institution à la sécurité de la société et à la consolidation du tissu social.

Il a enfin insisté sur l'importance d'un dialogue objectif avec les pays voisins, afin d'aboutir à des ententes communes renforçant la sécurité et la stabilité dans la région.