Soudan: Le ministre des Mines arrive en Chine

Le ministre des Mines, le professeur Nour Eddine Taha est arrivé aujourd'hui en République populaire de Chine à la tête d'une délégation de haut niveau du secteur minier, pour prendre part au Forum international de Tianjin sur les mines.

Le forum se tient du 10 au 12 septembre 2026, et la participation du ministre intervient à l'invitation du ministre chinois des Terres et des Ressources naturelles.

Y prennent part plusieurs ministres des Mines, des responsables, des experts et des acteurs du secteur minier venus du monde entier, ainsi que des représentants d'entreprises et d'institutions opérant dans les ressources minérales.

Le ministre a affirmé que cette participation s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat et de la coopération avec la partie chinoise, ainsi que de l'échange d'expertises dans les domaines de l'exploitation minière, de la prospection et de l'utilisation optimale des ressources minérales.

Il a ajouté que la présence soudanaise dans les forums internationaux spécialisés est importante pour faire connaître les richesses minières du Soudan et présenter les opportunités d'investissement offertes aux entreprises et aux investisseurs.