Soudan: Le Comité préparatoire au dialogue annonce des ententes avec le mécanisme quintuple pour soutenir le processus soudanais

Le Comité préparatoire au dialogue soudano-soudanais a annoncé mercredi être parvenu à des ententes avec les représentants du mécanisme quintuple ainsi qu'avec des acteurs de la diplomatie régionale et internationale, afin de soutenir le processus de dialogue au Soudan.

Le Comité a souligné l'existence de larges convergences entre ses efforts visant à réunir les Soudanais autour de la table du dialogue et les initiatives régionales et internationales destinées à mettre fin à la guerre.

Mohamed Al-Munir, responsable du bureau chargé de la communication avec les États, les organisations régionales et internationales au sein du Comité, a indiqué que la réunion tenue ce mercredi avait été fructueuse. Elle a permis, selon lui, de mieux faire connaître aux parties régionales et internationales la nature du travail et les objectifs du Comité.

Il a précisé que les discussions avaient également porté sur la possibilité d'engager un dialogue alors que la guerre se poursuit. Le Comité estime que le dialogue peut contribuer à mettre fin au conflit et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrêt des combats pour lancer le processus politique.

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M. Al-Munir a enfin annoncé le début de consultations avec des organisations de la société civile, des jeunes et différents groupes communautaires. Le Comité prévoit aussi de contacter les forces politiques à l'intérieur comme à l'extérieur du Soudan, afin d'élargir la participation et de parvenir à un dialogue inclusif, sans exclusion.