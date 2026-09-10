Soudan: La membre du Conseil de souveraineté, Dre Nouara, lance une caravane étudiante à destination du Nord-Kordofan

10 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil souverain de transition, Dre Nouara Abou Mohamed a lancé la caravane étudiante en direction de l'État du Nord-Kordofan, notamment vers Bara, Jabra Al-Cheikh et Oum Siyala. L'initiative, organisée par l'Union générale des étudiants soudanais sous le slogan « Les étudiants, soutien de l'armée », vise à appuyer les Forces armées dans ce qu'elles qualifient de « bataille de la dignité et de la fierté ».

S'adressant mercredi à la caravane au siège de l'Union, elle a salué le rôle central joué par les étudiants dans tous les domaines. Elle a salué leurs sacrifices et leur engagement aux côtés des Forces armées.

Elle a également mis en avant les initiatives nationales et communautaires menées par l'Union pour renforcer la solidarité sociale et soutenir les personnes touchées par la guerre, appelant les étudiants à contribuer activement aux efforts de reconstruction.

Dr Nouara a enfin salué la résilience du peuple soudanais, affirmant que la situation exceptionnelle du pays exige l'unité nationale. Elle a félicité les Forces armées et les forces qui les appuient pour leurs avancées, tout en exprimant l'espoir de voir régner stabilité, paix, sécurité et développement dans tout le pays.

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