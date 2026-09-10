Ile Maurice: Un pompier affirme avoir été enlevé et roué de coups

Un pompier de 30 ans affirme avoir été agressé puis séquestré par un groupe d'une dizaine de personnes dans la soirée du lundi 7 septembre à Pointe-aux-Piments. Une déposition pour séquestration a été faite à la police le lendemain.

Selon le trentenaire, il se trouvait vers 20 h 45 sur la plage publique de Pointe-aux-Piments en compagnie de deux femmes, dont l'une serait une certaine Diksha et l'autre une personne qu'il avait rencontrée sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment qu'un groupe d'environ dix personnes serait arrivé sur les lieux.

Le pompier dit avoir reconnu parmi eux un habitant de Bois-Rouge, ainsi que son ex-compagne, une habitante de Cottage. Il affirme que l'habitant de Bois-Rouge et plusieurs autres hommes l'auraient alors agressé à coups de poing et de pied sur différentes parties du corps. Ils l'auraient ensuite contraint à prendre place sur le siège passager de sa voiture. Son ex-compagne et deux autres hommes auraient également pris place à bord, tandis que l'habitant de Bois-Rouge aurait pris le volant en direction de Solitude.

Arrivée à proximité des feux de circulation de Solitude, la voiture aurait été percutée à l'avant par un autobus. Profitant de cet incident, le pompier serait descendu du véhicule avant de prendre la fuite en direction de Solitude.

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Mais selon son récit, deux des hommes qui se trouvaient à l'arrière de la voiture l'auraient poursuivi, rattrapé et roué de coups. La police est ensuite intervenue et le trentenaire a été conduit à l'hôpital SSRN pour des soins. Il présentait notamment des blessures aux lèvres et aux deux mains. Après avoir reçu des soins, il a pu regagner son domicile.

Le lendemain matin, vers 9 h 30, il aurait retrouvé sa voiture dans une cour. En l'examinant, il aurait constaté que la portière avant droite avait été enfoncée et que le phare avant gauche était endommagé. Il a également déclaré que la clé de contact de son véhicule ainsi que son téléphone portable avaient disparu.

Les dégâts au véhicule sont estimés à environ Rs 50 000, tandis que la valeur des objets déclarés manquants s'élève à Rs 2 100.

Le pompier affirme ne pas connaître les raisons exactes pour lesquelles il aurait été pris à partie. Il a également indiqué ne disposer d'aucun témoin direct des faits. Une enquête est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et d'identifier les autres personnes impliquées.