Ile Maurice: «National Initiative for Civic Education» - Un programme pour apprendre à devenir un citoyen responsable

Apprendre les mathématiques, le français ou les sciences est important. Mais l'école sert aussi à apprendre ce que tu devrais apprendre d'abord à la maison, à savoir respecter les autres, aider ceux qui en ont besoin et devenir un citoyen responsable. C'est dans cet esprit que le gouvernement relance le programme «National Initiative for Civic Education» (NICE). Pendant 14 jours, 200 jeunes participeront à différentes activités pour découvrir des valeurs comme la discipline, le respect, la solidarité et le civisme.

NICE signifie National Initiative for Civic Education. Ils'agit d'un programme qui vient compléter ce que les élèves apprennent déjà à l'école, en leur transmettant des valeurs importantes pour leur vie de tous les jours.

L'idée est simple : avoir de bonnes notes est important, mais un jeune doit aussi apprendre à vivre avec les autres, à respecter les règles et à comprendre quelles sont ses responsabilités envers son pays. Le projet est placé sous la responsabilité du Bureau du Premier ministre, avec la participation du ministère de l'Éducation et des ressources humaines, du ministère de la Jeunesse et des sports et de la Mauritius Police Force.

Pourquoi relancer NICE ?

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Pour le gouvernement, les jeunes doivent apprendre certaines valeurs dès leur enfance. La société fait face à plusieurs problèmes, comme le manque de discipline, l'irrespect ou encore la violence. Une attention particulière sera accordée au respect envers les femmes. Selon le Premier ministre, les filles doivent connaître leurs droits, mais les garçons doivent également apprendre à respecter ces droits. L'objectif est de construire une société où filles et garçons sont traités avec respect et sur un pied d'égalité.

NICE doit ainsi encourager les jeunes à adopter de bonnes attitudes qui pourront les accompagner pendant toute leur vie.

Quelles valeurs seront-elles enseignées ?

Plusieurs valeurs seront au coeur du programme. Les jeunes apprendront notamment l'importance de la discipline, du civisme et du respect des règles de la vie en société. Ils découvriront également ce que signifie le patriotisme, c'est-à-dire aimer son pays et se sentir membre de la nation mauricienne.

Le respect des différentes cultures et religions, l'unité dans la diversité, la protection de l'environnement, la solidarité et le vivre-ensemble feront aussi partie des thèmes abordés. Le but est de faire comprendre aux jeunes que chacun, même à 12 ou 13 ans, peut contribuer à rendre la société meilleure.

Que feront les élèves pendant 14 jours ?

Le programme pilote se déroulera du 16 au 28 novembre. Il réunira 200 élèves de Grade 8, âgés de 12 à 13 ans. Ils viendront d'établissements secondaires publics, subventionnés et privés de Maurice, mais aussi de Rodrigues et d'Agaléga.

Durant la première semaine, les élèves participeront à des activités dans un centre de formation correspondant à leur zone éducative. La deuxième semaine sera différente : tous les participants seront réunis dans un centre d'hébergement pour vivre ensemble une expérience résidentielle.

Quatre grands thèmes au programme

Les activités seront organisées autour de quatre grands axes. Le premier concerne l'éducation nationale et permettra aux jeunes de mieux comprendre leur pays et leur rôle de citoyen.

Le deuxième portera sur la formation du caractère et la discipline. Le troisième apprendra aux participants comment réagir face à des situations d'urgence et comment mieux comprendre les questions de sécurité.

Enfin, le quatrième sera consacré au volontariat et à l'engagement communautaire. Les jeunes découvriront ainsi pourquoi il est important de donner de son temps pour aider les autres et participer à la vie de leur communauté.

Qui va accompagner ces jeunes ?

Les adultes qui encadreront les 200 participants seront eux aussi préparés. Plus de 20 chefs d'équipe, ainsi que d'autres adultes chargés d'accompagner les jeunes pendant les 14 jours, suivront une formation spécialisée de trois jours. Cette formation sera supervisée par Ong Boon Hwee, un consultant international basé à Singapour. Il sera également chargé de remettre une attestation aux participants à la fin de l'atelier.

Les responsables apprendront différentes méthodes pour encadrer les adolescents de manière organisée et efficace durant tout le programme.

Un projet imaginé il y a 14 ans

NICE n'est pas une idée totalement nouvelle. Le projet avait déjà été proposé en 2012 par Navin Ramgoolam. L'objectif était alors de développer la discipline, la cohésion sociale, le dialogue entre les différentes communautés et un sentiment d'appartenance à Maurice.

Après un changement de gouvernement, le projet avait été abandonné et n'avait pas été mis en oeuvre à grande échelle. Quatorze ans plus tard, le gouvernement souhaite le relancer.

Pourquoi seulement 200 élèves ?

Pour commencer, NICE sera un projet pilote. Cela signifie que le programme sera d'abord testé avec un petit groupe avant d'être proposé à un plus grand nombre. Les autorités pourront observer ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. La sélection des élèves et les séances d'information sont déjà en cours.

Après les 14 jours d'activités, une évaluation du projet sera réalisée. Elle servira à préparer la prochaine étape : le gouvernement prévoit de déployer progressivement le programme NICE à l'échelle nationale à partir de 2027.