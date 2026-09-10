Ile Maurice: Deux arrestations pour blanchiment

La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l'arrestation de deux hommes dans le cadre d'une enquête sur un réseau présumé de trafic de drogue entre Maurice et La Réunion. L'affaire fait suite à la saisie de 155,7 kilos de cannabis à Bras-Panon, à La Réunion.

Le 7 septembre, plusieurs perquisitions ont été menées dans l'ouest de Maurice, notamment à La Gaulette. Des documents, des appareils électroniques, un téléphone satellitaire et plusieurs boîtes de téléphones satellitaires ont été saisis. Un véhicule a également été placé sous scellés.

Jean Ricardo Brigitte, recherché par les enquêteurs, s'est présenté volontairement à la FCC mardi, accompagné de son avocat. Après son interrogatoire, il a été arrêté et fait face à deux accusations de blanchiment d'argent.

Jean Kerly Joanito L'Intelligent, 38 ans, directeur d'une société, a également été arrêté. Il est soupçonné d'être lié à un bien immobilier évalué à Rs 25 millions à La Gaulette. Son bateau, qui constitue le fil conducteur de cette nouvelle arrestation, a été saisi.

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Les deux suspects doivent comparaître devant la justice ce mercredi et la FCC a objecté à leur remise en liberté. L'enquête se poursuit.