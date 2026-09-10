Ile Maurice: Des sauts, des acrobaties et beaucoup d'énergie

9 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Il y avait beaucoup d'énergie au Dr James Burty David Gymnasium, à Curepipe, le dimanche 23 août. Quelque 175 jeunes gymnastes, venus d'une dizaine de clubs de différentes régions de l'île, s'y sont retrouvés pour participer aux National Championships 2026 de tumbling et de mini-trampoline.

Organisée par Impulsion Academy, en collaboration avec la Gymnastics Federation of Mauritius (GFM), cette compétition a permis aux jeunes sportifs de montrer tout ce qu'ils ont appris à l'entraînement. Pendant les différents passages, les gymnastes ont enchaîné sauts, roulades, saltos et autres figures acrobatiques, avec beaucoup de concentration.

Le tumbling se pratique sur une longue piste souple. Le gymnaste doit réaliser plusieurs mouvements acrobatiques les uns à la suite des autres, tout en gardant le contrôle de son corps. Il faut donc être rapide, fort, souple et surtout bien concentré.

Le mini-trampoline, comme son nom l'indique, se pratique sur un... petit trampoline. Celui-ci permet au gymnaste de prendre de la hauteur et de réaliser des figures dans les airs avant de retomber sur ses pieds. Ces deux disciplines demandent des heures d'entraînement.

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Pour Sohun Adarsh, président de la GFM, ces championnats ont été une réussite totale. Il souligne que les clubs continuent leurs activités, malgré certaines difficultés administratives liées à la reconnaissance de la fédération auprès de Registrar of Associations.

Depuis le début de l'année, plusieurs compétitions ont déjà été organisées par les clubs affiliés à la GFM, notamment en gymnastique artistique masculine (MAG) et féminine (WAG). Ces rendez-vous permettent aux jeunes d'avoir de l'expérience, de progresser et surtout de prendre goût à la compétition.

Au-delà des médailles et des classements, cette journée leur a surtout appris une chose : en gymnastique, chaque réussite commence par un entraînement, un effort et l'envie de ne jamais abandonner.

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