Afrique de l'Ouest: La BCEAO fait part de sa 'grande satisfaction' après l'accord conclu par Dakar et le FMI

Dakar — La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a fait part, mercredi, à Dakar, de sa "grande satisfaction" au sujet de l'accord conclu entre les services techniques du Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal, qu'elle considère comme "un signal fort" pour la stabilité économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Le gouvernement sénégalais et le FMI ont déclaré, mardi 1er septembre, être parvenus à un accord technique ouvrant la voie à un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars américains (environ 1 240 milliards de francs CFA), dans le but de redresser les finances publiques et de relancer l'économie du Sénégal.

"C'est avec une grande satisfaction que nous saluons l'accord technique conclu entre le Sénégal et le FMI. Nous félicitons chaleureusement les autorités sénégalaises pour ce résultat", a déclaré le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

Il tenait un point de presse à la suite de la troisième réunion du comité de politique monétaire (CPM) de la banque centrale commune aux États membres de l'UEMOA.

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"Nous avons toujours pensé qu'il était bon que le Sénégal renoue avec l'ensemble de ses partenaires extérieurs, en particulier le FMI. C'est la position et le message que nous avons toujours transmis", a-t-il dit.

Selon le gouverneur de la BCEAO, la mise en oeuvre de cet accord est "un levier stratégique" devant permettre au Sénégal d'atteindre rapidement ses objectifs de stabilisation macroéconomique et budgétaire.

"C'est une bonne chose pour l'UEMOA et la BCEAO, car cela va aider à ramener la confiance, à renforcer la solidité de l'économie et du secteur bancaire régional, grâce au soutien des partenaires", a-t-il souligné.

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il ajouté, adopte une posture de "prudence constructive" quant à la suite de l'accord conclu par Dakar et le FMI, tout en saluant "cette étape cruciale".

"En tant que régulateur monétaire, l'institution (la BCEAO) reste particulièrement attentive à la situation financière de ses États membres", a dit Jean-Claude Kassi Brou.

D'après lui, la BCEAO attendait la fin des discussions pour analyser les mesures prises, dont le traitement de la dette souveraine du Sénégal.

"Pour le moment, il faut laisser les discussions s'achever avant de faire d'autres commentaires. Nous allons observer de près comment les choses vont évoluer", a conclu Jean-Claude Kassi Brou, réitérant la volonté de la BCEAO de soutenir les réformes résultant de l'accord conclu par le Sénégal et le FMI.