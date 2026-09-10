Sénégal: Saint-Louis - Les acteurs de la pêche sensibilisés sur les conséquences de la production gazière

9 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'ONG Greenpeace Africa a organisé, mercredi, à Saint-Louis, un atelier pour sensibiliser les acteurs de la pêche sur les conséquences environnementales de la production gazière.

"Cette étape de Saint-Louis s'inscrit dans le cadre de l'Advocacy Tour, une tournée de Greenpeace à travers différents sites où les communautés sont impactées par les activités pétrolières et gazières, ainsi que par les mauvaises pratiques de pêche, notamment la pêche à la senne et la pêche industrielle", a déclaré Mamadou Kaly Bâ, chargé de campagne Océan à l'ONG Greenpeace Africa.

Intervenant en marge des travaux d'un atelier, M. Bâ a estimé que l'étape de Saint-Louis est "extrêmement importante", dans la mesure où cette ville côtière enregistre au large des activités de production gazière qui génèrent énormément d'impacts environnementaux.

Il a invité à ce sujet la société d'exploitation du projet GTA [Grand Tortue Ahmeyim] à respecter les limites d'émission imposées par le cadre réglementaire sénégalais.

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La secrétaire adjointe du Conseil local de pêche artisanale (CLPA), Fama Sarr, a salué cette initiative de Greenpeace visant à accompagner et sensibiliser les acteurs de la chaîne de valeur de la pêche.

Selon une note transmise à l'APS, cette tournée permettra également de doter les pêcheurs et transformatrices de produits halieutiques de moyens pratiques leur permettant de porter le plaidoyer, de documenter les problèmes rencontrés en mer et d'établir une plateforme de revendications communes.

Les journalistes ont bénéficié dans le cadre de cette campagne d'une formation sur la crise climatique et l'impact des industries extractives.

Au large de Saint-Louis, il y a d'importants gisements de gaz naturel, associés au grand projet transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Lire l'article original sur APS.

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