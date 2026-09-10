Sénégal: Diphtérie - 57 cas confirmés et huit décès enregistrés

Dakar — Cinquante-sept cas de diphtérie ont été confirmés et huit décès enregistrés depuis la détection du premier cas, le 1er août 2026, selon le point publié mercredi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Ce nouveau bilan fait état d'une hausse de 23 cas et de deux décès en moins d'une semaine, comparativement aux 34 cas confirmés et six décès rapportés dans le précédent point de situation, publié le 4 septembre.

La région de Kédougou, dans le sud-est du pays, demeure l'épicentre de l'épidémie avec 27 cas, répartis entre les districts sanitaires de Kédougou (18), Saraya (7) et Salémata (2).

Dakar compte sept cas, principalement dans le district de Guédiawaye, tandis que Louga (nord) et Thiès (ouest) enregistrent respectivement huit et sept cas. D'autres cas sont également signalés dans les régions de Diourbel, Kaolack (centre), Matam (nord) et Kolda (sud).

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Cette progression traduit une intensification de la circulation de la maladie, notamment à Kédougou, où des investigations rétrospectives ont permis d'identifier, au début du mois de septembre, plusieurs cas suspects qui seraient passés inaperçus au cours des mois précédents.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse évitable par la vaccination.

Elle peut se manifester notamment par un mal de gorge, de la fièvre, des difficultés à avaler, un enrouement ou un gonflement du cou. Dans les formes graves, des difficultés respiratoires peuvent apparaître en raison de la formation de membranes grisâtres dans la gorge.

La transmission s'effectue principalement par voie respiratoire, mais peut également survenir par contact avec des objets contaminés.

Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) et à compléter, si nécessaire, les doses manquantes.

Il recommande également de consulter rapidement un professionnel de santé dès l'apparition des premiers symptômes et déconseille fortement toute automédication.