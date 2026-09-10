Sénégal: Les acteurs portuaires appellent à privilégier la médiation interne pour les contentieux maritimes

Dakar — Le président de la Communauté des acteurs portuaires du Sénégal (CAP Sénégal), Baba Tall, a appelé mercredi les acteurs de l'écosystème portuaire à privilégier la médiation et le dialogue pour régler leurs différends, afin de préserver la "fluidité des transactions et d'assainir le climat des affaires".

"Il est important, dans un environnement économique, de pouvoir dialoguer et échanger et trouver des solutions le plus rapidement possible", a-t-il déclaré lors d'une journée de sensibilisation consacrée à la charte du Comité national de médiation maritime et portuaire.

Le président de la CAP Sénégal a estimé que la diversité des acteurs intervenant dans l'écosystème portuaire peut être à l'origine d"'incompréhensions, de litiges et de contentieux", susceptibles de ralentir les activités et les transactions.

De ce fait, il a appelé les opérateurs à adhérer à la charte encadrant le fonctionnement du comité.

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"C'est un appel que je lance à propos de ce projet que la communauté a mis en place en vue de faciliter les transactions, mais également d'assainir l'environnement et le climat des affaires au Sénégal", a-t-il déclaré.

Baba Tall a ainsi lancé un appel en direction des opérateurs pour qu'ils privilégient le comité de médiation dans le règlement de leurs différends, plutôt que de laisser les contentieux s'inscrire dans la durée.

"Quand on parle de compétitivité et d'efficience, c'est le temps", a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de trouver rapidement des solutions aux différends entre les acteurs.

"Les activités portuaires constituent plus de 90 % des activités économiques du Sénégal. Donc, il est important d'avoir un environnement sain où on doit travailler tranquillement", a-t-il fait valoir.

Le coordonnateur du Comité national de médiation maritime et portuaire, Amadou Massar Sarr, a pour sa part, expliqué que le dispositif permet aux parties en conflit de se retrouver dans un cadre de médiation, avec leurs avocats et conseillers, pour rechercher un accord.

"La charte prévoit un délai de 45 jours pour tenter de parvenir à un règlement à l'amiable. En cas d'échec, la procédure judiciaire peut se poursuivre", a-souligné M. Sarr.

"Les accords issus de la médiation peuvent, par ailleurs, être homologués par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar", a expliqué le coordonateur.

Par ailleurs, la CAP Sénégal travaille sur plusieurs autres projets visant à renforcer la compétitivité du secteur portuaire, notamment la mise en place d'un guichet unique pour faciliter les transactions et la digitalisation des procédures, a assuré son président

"Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique et doit contribuer à améliorer l'efficacité des opérations portuaires et le positionnement du Sénégal dans la sous-région", a dit Baba Tall.