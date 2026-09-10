Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Le Stade LSS va accueillir les matchs de Diambars et Teungueth FC

Dakar — Le Stade Léopold Sédar Senghor (LSS) va accueillir durant le week-end la rencontre de Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) entre Diambars et l'Espérance Sportive de Zarzis de la Tunisie, samedi, puis l'affiche de la Ligue des Champions africaine qui opposera Teungueth FC au FC Canchungo de la Guinée Bissau, a-t-on appris de source officielle.

Dans un communiqué rendu public mercredi, le ministère de la Jeunesse et des Sports a démenti des informations faisant état d'une indisponibilité du Stade Léopold Sédar Senghor et d'une éventuelle annulation ou délocalisation des matchs retour des clubs sénégalais engagés en compétitions interclubs de la CAF.

"La pelouse principale fait l'objet d'un programme d'entretien renforcé, planifié et conduit sous supervision technique depuis le 24 août 2026, avec un suivi journalier documenté afin d'être conforme aux exigences de la CAF", a expliqué le ministère, ajoutant que les équipes sont "pleinement mobilisées" pour livrer une aire de jeu "aux normes".

Ces matchs sont prévus dans ce programme initial, renseigne la source.

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Teungueth FC (TFC) a battu, samedi dernier, sur un score d'un but à zéro, Futebol Clube de Cantchungo de la Guinée Bissau en match comptant pour la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions africaine.

Le match a été joué au Estádio nacional du 24 septembre de Bissau.

Cette victoire permet aux champions en titre du Sénégal de prendre une sérieuse option pour la qualification pour le second tour, en attendant le match retour prévu dimanche à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor.

Pour sa part, l'équipe de Diambars FC a été battue (1-3) par l'Espérance sportive de Zarzis (Tunisie), vendredi dernier, au stade Taïeb Mhiri de Sfax, en match comptant pour le match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

En cas de qualification, Diambars FC retrouvera Vitesse FC (Burkina Faso) ou l'AS Real Bamako (Mali) au deuxième tour des préliminaires de la Coupe de la CAF.