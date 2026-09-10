Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de volleyball - Interclub et la DGSP sacrés

La 37e édition chez les seniors messieurs et la 31e chez les seniors dames, qui se sont achevées le 5 septembre, ont vu l'Interclub l'emporter chez les messieurs pendant que la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) survolait la compétition chez les dames.

L'Interclub s'est imposé en finale masculine au tie-break devant la DGSP sur un score de trois sets à deux. Lors des demi-finales, l'Interclub avait battu AS Gendarmerie de Pointe-Noire sur le score de trois sets à zéro puis la DGSP avait pris le meilleur sur VC Dragon sur ce score identique avant que l'AS Gendarmerie de Pointe-Noire ne complète le podium masculin devant VC Dragon.

Pour n'avoir pas réussi à atteindre le dernier carré, VC JCM de Brazzaville, Inter de Pointe-Noire, Interclub de Nkayi et Renaissance de Brazzaville ont respectivement occupé les quatre dernières places.

Chez les dames, la DGSP a pris sa revanche sur Interclub sur un score large de trois sets à zéro. Kinda Odzoho a occupé la troisième place.

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Jean Claude Mopita, président de la Fédération congolaise de volleyball (Fécovo), a salué l'organisation des ces championnats nationaux, lançant par la même occasion l'appel aux sponsors. La Fécovo ayant, d'après lui, jouer déjà sa partition. « Au niveau de notre fédération, la volonté de multiplier ou d'intensifier les compétitions aux fins d'élever sans cesse le niveau y est vraiment. Malheureusement nous sommes très limités par le manque de partenaires susceptibles de nous accompagner comme nous le souhaitons », a-t-il déclaré.

Les équipes consacrées, a-t-il souhaité, doivent vite se mettre au travail pour préparer les championnats d'Afrique de la zone 4 qualificatifs aux championnats d'Afrique des clubs qui se joueront l'année prochaine.