Congo-Brazzaville: Diaspora - Les militants du PCT France-Europe accueillent le couple présidentiel à Paris

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, est arrivé à Paris, le 8 septembre, en provenance de Turquie, accompagné de son épouse, Antoinette Sassou N'Guesso.

Le couple présidentiel a été accueilli, vers 17h00, à l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle, par l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, l'ambassadeur délégué du Congo auprès de l'Unesco, Henri Ossebi, le ministre-conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, l'attaché de défense, le colonel Norbert Ekouya Ngatsé, ainsi que par des membres de la représentation diplomatique et de la Fédération France-Europe du Parti congolais du travail (PCT).

Venus nombreux, les militants du PCT ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État et à son épouse. Arborant les couleurs du parti, notamment le rouge, ils ont exprimé leur soutien au couple présidentiel à travers des chants et des slogans.

Cette arrivée à Paris intervient après la participation du chef de l'État aux célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo, le 15 août dernier. Elle fait également suite à l'accueil, à Brazzaville, de la délégation congolaise de la diaspora, à l'initiative du ministre Constant-Serge Bounda.

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À Paris, Denis Sassou N'Guesso participe, les 9 et 10 septembre, au premier sommet mondial consacré à l'espace. Cette rencontre réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants du secteur spatial, autour des enjeux liés à l'avenir de l'espace, à l'innovation et au renforcement de la coopération internationale.