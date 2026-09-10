Congo-Kinshasa: Incendies à Kinshasa - Des camions irrécupérables et une centaine de pompiers privés d'engins

À Kinshasa, les incendies survenus ces derniers jours ont remis en lumière l'extrême faiblesse du dispositif municipal. Selon plusieurs sources à l'Hôtel de ville, la capitale ne possède que deux camions anti-incendie. Vétustes et en panne, ils seraient jugés irrécupérables par les mécaniciens. Dans l'attente de nouveaux véhicules, la ville délègue une partie du service à des opérateurs privés.

Les deux camions municipaux avaient été offerts par l'Agence japonaise de coopération internationale, la Jica, indiquent les sources municipales. Aucun des deux n'est aujourd'hui opérationnel.

La ville compte pourtant 137 sapeurs-pompiers. Selon l'une des sources, ils sont inactifs faute d'engins propres. Le problème ne réside donc pas seulement dans les effectifs : le personnel existant ne dispose plus des véhicules nécessaires pour intervenir.

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Une correspondance officielle consultée par RFI montre que la situation était déjà connue en 2025. Le 15 août, le ministre provincial de l'Intérieur avait transmis au gouverneur un état des besoins de réparation des véhicules anti-incendie. Dans sa réponse du 10 septembre, le cabinet du gouverneur indiquait que leur entretien relevait des Travaux publics et demandait le transfert du dossier complet, devis compris, à ce ministère.

En octobre 2025, après un nouvel incendie, le gouverneur Daniel Bumba constatait encore le manque d'entretien des véhicules, la démobilisation des agents et des dysfonctionnements dans les interventions. Il ordonnait leur remise en état. Les nouvelles informations recueillies auprès de l'Hôtel de ville indiquent cependant que ces véhicules sont désormais considérés comme totalement amortis.

Un dispositif délégué à des partenaires

Pour pallier cette carence, la ville a accordé des licences à des opérateurs privés disposant de moyens anti-incendie. En contrepartie, ceux-ci doivent appuyer les secours lorsque la municipalité les sollicite.

Ces véhicules n'appartiennent toutefois pas à la ville. Leur mobilisation dépend de leur disponibilité et de leur localisation au moment de l'incendie. Lors du feu survenu à l'école Saint-Pierre le 7 septembre, un pompier avait affirmé que le camion envoyé appartenait à un opérateur privé. Le même jour, à Limete, les habitants avaient tenté seuls de contenir un autre incendie.

Une trentaine de camions commandés

L'Hôtel de ville affirme avoir commandé une trentaine de nouveaux véhicules. Leur date d'arrivée à Kinshasa, leur coût, leur provenance et leurs caractéristiques techniques n'ont pas été communiqués.

Cette commande correspond à une estimation formulée dès 2023 par le commandant du corps municipal. Celui-ci évaluait à au moins 30 le nombre de véhicules nécessaires pour couvrir Kinshasa.

La ville reste ainsi dépendante de la caserne de la Gombe, alors qu'elle compte 24 communes et que les embouteillages, les routes dégradées et les ruelles étroites ralentissent les secours.