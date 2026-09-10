Congo-Kinshasa: Est du pays - Les combats atteignent des zones où l'aide était déjà très insuffisante

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les combats aggravent une crise humanitaire déjà considérable. Du sud-ouest de Masisi aux hauts plateaux de Fizi, les affrontements se déroulent dans des zones marquées par d'importants déplacements. Dans une communication diffusée dans la nuit, le mouvement AFC/M23 accuse l'armée d'avoir bombardé Minembwe. Les FARDC affirment, eux, conserver Mulima et avoir repris plusieurs positions dans ce secteur. Ces affirmations contradictoires ne sont pas vérifiées indépendamment et les données humanitaires analysées par RFI montrent l'extrême vulnérabilité des populations exposées.

Le premier espace est le sud-ouest de Masisi et l'axe conduisant vers Walikale. En juillet déjà, trois alertes de déplacement portant sur plus de 335 000 personnes avaient été enregistrées dans la zone sanitaire de Masisi.

Pinga, dans le territoire de Walikale, était aussi classée parmi les points chauds humanitaires. C'est vers cet espace que se déplace aujourd'hui la pression militaire, après les prises de Humura et Kazinga par l'AFC/M23. Des familles ayant déjà fui Masisi vers Walikale doivent repartir.

Un déficit d'assistance de 99 % à Fizi

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Le deuxième espace concerne les hauts plateaux du Sud-Kivu. À Minembwe, concernée par les combats mardi 8 septembre encore, les déplacements touchaient déjà plus de 33 000 personnes en juillet. Le déficit de réponse humanitaire y atteignait 96 % et la situation se détériore davantage.

Dans la zone voisine de Fizi, quatre alertes portaient sur plus de 31 000 personnes. Le déficit d'assistance y est évalué à 99 %, un niveau proche du maximum. Ces chiffres ne mesurent pas encore les conséquences des affrontements de cette semaine. Ils montrent que les combats actuels frappent des territoires où des dizaines de milliers de déplacés manquaient déjà presque entièrement d'assistance.