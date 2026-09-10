Ethiopie: Le Premier ministre Abiy remet des cadeaux de fin d'année aux employés de son cabinet et des fournitures scolaires aux enfants

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a remis des cadeaux de fin d'année aux employés du Cabinet du Premier ministre à l'occasion de la célébration prochaine du Nouvel An éthiopien 2019 E.C.

Le Premier ministre a également offert des fournitures scolaires aux enfants pris en charge par le Cabinet du Premier ministre, selon une publication sur les comptes des réseaux sociaux du Cabinet.

Ce geste intervient alors que l'Éthiopie s'apprête à accueillir la nouvelle année, qui sera célébrée le 11 septembre et marque le début de l'année 2019 selon le calendrier éthiopien.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à partager l'esprit des fêtes avec les employés et les enfants bénéficiant du soutien du Cabinet du Premier ministre.