Ethiopie: Le Premier ministre Abiy exhorte les dirigeants africains et la jeunesse à adopter la souveraineté technologique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les pays africains et la jeunesse du continent à adopter la souveraineté technologique et à s'approprier davantage l'avenir numérique de l'Afrique.

Le Premier ministre a lancé cet appel dans un message marquant la 24e Journée de l'Union africaine, réaffirmant le rôle de longue date de l'Éthiopie dans l'intégration continentale africaine, depuis la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) jusqu'à l'Union africaine (UA).

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré qu'Addis-Abeba, capitale diplomatique de l'Afrique et siège de l'UA, continuait de jouer un rôle central dans la promotion de l'intégration continentale, de l'unité et de la prospérité partagée.

« Alors que nous célébrons cette journée, nous réaffirmons notre vision d'une Afrique intégrée et prospère, tout en nous tournant vers la prochaine étape de notre progrès collectif », a déclaré le Premier ministre Abiy.

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En sa qualité de champion de l'UA pour l'intelligence artificielle (IA) et la santé numérique, le Premier ministre a souligné l'importance d'une plus grande appropriation africaine du développement technologique et numérique.

Il a exhorté les gouvernements africains et les jeunes à participer activement à la transformation numérique du continent et à acquérir les compétences, la capacité d'innovation et les moyens technologiques nécessaires pour façonner l'avenir numérique de l'Afrique.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné l'importance de la souveraineté technologique pour permettre à l'Afrique de tirer parti des technologies émergentes afin d'accélérer le développement, de promouvoir l'innovation et de renforcer la position du continent dans l'économie mondiale.

« L'Éthiopie est prête à construire cet avenir aux côtés de nos frères africains », a-t-il déclaré.