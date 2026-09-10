Ethiopie: Le ministre des Finances Ahmed Shide et le président de l'AIIB, Zou Jiayi, discutent de la coopération en matière d'infrastructures

Addis Ababa — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré la présidente de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), Zou Jiayi, à l'occasion de sa première visite officielle en Éthiopie depuis son entrée en fonction. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer leur coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du développement résilient au changement climatique.

Le directeur général du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a également pris part à cette rencontre.

Selon une publication du ministère des Finances sur les réseaux sociaux, les discussions ont porté sur l'élargissement de la coopération dans les domaines clés des infrastructures et des priorités de développement de l'Éthiopie, notamment la participation potentielle de l'AIIB à des projets majeurs tels que l'aéroport international de Bishoftu.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur l'élargissement de la coopération dans le secteur de l'énergie et les projets d'action climatique, notamment par le biais de mécanismes de financement concessionnels et de partenariats avec d'autres banques multilatérales de développement.

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Le ministre Ahmed a informé le président Zou de l'avancement du programme de réformes économiques en cours en Éthiopie et des efforts déployés par le gouvernement pour faire avancer les grands projets d'infrastructure.

Il a souligné que l'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) constituait l'une des réalisations phares de l'Éthiopie en matière d'infrastructures et a présenté les domaines potentiels dans lesquels la BIIA pourrait soutenir les priorités de développement du pays par le biais de financements et d'investissements.

Le président Zou a reconnu le rôle important de l'Éthiopie dans la région, en particulier sa contribution à la promotion de l'intégration énergétique régionale, et a réaffirmé l'engagement de la BIIA à soutenir le programme de développement des infrastructures du pays.

Ces discussions interviennent alors que l'Éthiopie continue de donner la priorité aux investissements stratégiques dans les infrastructures, l'énergie et le développement résilient au changement climatique, dans le cadre de ses efforts plus larges visant à soutenir la croissance économique, à renforcer l'intégration régionale et à accroître la capacité de production.

Le projet de l'aéroport international de Bishoftu figure parmi les principales initiatives de l'Éthiopie en matière d'infrastructures. Une fois achevé, ce projet devrait permettre d'accroître la capacité aérienne du pays et de renforcer encore sa position en tant que pôle aérien régional et international majeur.

La réunion a également mis en évidence les possibilités d'une coopération plus étroite entre l'Éthiopie et la BRIE pour mobiliser des financements à long terme en faveur de projets d'infrastructure soutenant un développement économique durable.

Les deux parties ont convenu d'approfondir leur collaboration et de faire progresser leur engagement commun en faveur d'un développement des infrastructures durable et inclusif grâce à une coopération renforcée et à des partenariats en matière d'investissement et de financement.