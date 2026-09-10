Addis Ababa — L'Égypte doit prendre en compte l'évolution des réalités politiques, économiques et stratégiques du bassin du Nil en 2026, plutôt que de s'en tenir à des positions héritées des XIXe et XXe siècles, a déclaré Tibor Nagy, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines.

Il a en outre souligné qu'une nouvelle approche pourrait permettre à l'Éthiopie et à l'Égypte de parvenir à un accord « gagnant-gagnant » concernant le Nil.

M. Nagy a tenu ces propos lors d'un entretien accordé à Pulse of Africa, qu'il a ensuite mis en avant dans un message publié sur X.

Il a déclaré que l'équilibre des pouvoirs dans la région avait considérablement évolué et que l'Éthiopie avait connu une transformation économique et politique majeure.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'un de mes arguments récurrents a toujours été que si l'Égypte reconnaissait que nous sommes en 2026, et non plus au XIXe ou au XXe siècle, un accord gagnant-gagnant pourrait être conclu avec l'Éthiopie au sujet du Nil », a déclaré M. Nagy.

Il a fait valoir que l'Égypte devait revoir son approche vis-à-vis du Nil et reconnaître ce qu'il a qualifié de « nouvelle réalité régionale ».

« À mon avis, l'Égypte doit accepter une nouvelle réalité. Elle pouvait dicter ses conditions et s'était tout à fait habituée à l'idée que, bien qu'elle soit un pays en aval, elle ne contribue pas d'une seule goutte d'eau au Nil, mais qu'elle avait le droit d'exercer un contrôle à 100 % sur le Nil », a déclaré M. Nagy.

Il a ajouté que les circonstances historiques qui ont façonné les approches antérieures de la gestion du Nil ne peuvent plus être considérées comme le fondement des relations entre les pays actuels du bassin du Nil.

« L'histoire a changé. Ils doivent accepter le fait que nous sommes, je le répète, en 2026. Il existe un nouvel équilibre des pouvoirs. L'Éthiopie s'est considérablement développée. Elle est en pleine phase de construction nationale et dispose de droits sur les eaux du Nil, qui lui avaient historiquement été refusés », a déclaré M. Nagy.

Il a fait valoir qu'un changement dans l'approche de négociation de l'Égypte pourrait ouvrir la voie à un accord mutuellement avantageux.

« Ainsi, si l'Égypte revoyait sa position et si elle abordait les négociations avec une philosophie différente et fondamentale, je pense qu'il serait alors possible de parvenir à un accord, là encore, mutuellement avantageux, qui respecte la dignité et les droits de chacun », a-t-il déclaré.

Ces commentaires interviennent dans le contexte du différend de longue date entre l'Éthiopie et l'Égypte concernant la gestion et l'utilisation de l'Abay, ou Nil Bleu, notamment à la suite de la construction et de la mise en service du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

L'Éthiopie soutient que le GERD a pour objectif principal de produire de l'électricité, de soutenir le développement économique et d'élargir l'accès à l'énergie, tout en soulignant que l'utilisation des ressources en eau transfrontalières doit reposer sur des principes d'équité et de raison.

M. Nagy a déclaré que le développement de l'Éthiopie ne devait pas être automatiquement considéré comme une menace pour l'Égypte, faisant valoir que les pays ont le droit d'exploiter leurs ressources naturelles.

« Les pays utilisent leurs propres ressources naturelles. Bon, soyons réalistes », a-t-il déclaré.

Il a également appelé les deux pays à aborder la question du Nil principalement par le biais d'une coopération technique plutôt que d'une rivalité géopolitique.

« Si l'Égypte affirme que seuls les États riverains de la mer Rouge ont leur mot à dire sur les questions de gestion, alors seuls les États qui alimentent le Nil en eau devraient avoir leur mot à dire sur l'utilisation du Nil », a déclaré M. Nagy.

Il a ajouté que les deux parties devaient aborder ce différend en tant que partenaires égaux.

« La seule chose à faire, c'est que les deux parties se traitent mutuellement comme des partenaires égaux, dans le respect, et abordent la question d'un point de vue technique, en laissant de côté la géopolitique, car ce qui importe, c'est que chacun ait accès aux eaux du Nil », a déclaré l'ancien diplomate.

M. Nagy a établi un lien entre le différend sur le Nil et la question plus large de l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge, faisant valoir que les pays de la région devraient appliquer de manière cohérente les principes d'accès mutuel et de coopération.

« Pourquoi tout le monde ne pourrait-il pas avoir accès à la mer Rouge ? », a-t-il demandé.

Ses propos interviennent alors que l'Éthiopie insiste de plus en plus sur une utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau transfrontalières, tout en appelant au dialogue, à la coopération et à des accords mutuellement avantageux entre les pays du bassin du Nil.

Addis-Abeba a toujours soutenu que les projets de développement ne devaient pas être considérés comme une compétition à somme nulle, dans laquelle le progrès économique d'un pays se ferait nécessairement au détriment d'un autre.

Nagy a déclaré qu'un accord durable pourrait être conclu si l'Égypte réévaluait son approche des négociations et entamait les discussions avec une perspective fondamentalement différente.

« Les deux nations doivent adopter une nouvelle attitude et parvenir à un accord qui satisfasse tout le monde », a-t-il déclaré.

Les propos de cet ancien diplomate américain présentent donc la question du Nil non seulement comme un différend sur la gestion de l'eau, mais aussi comme s'inscrivant dans une transformation plus large des relations régionales, du développement économique et de la répartition de l'influence politique dans la Corne de l'Afrique.

M. Nagy a également exprimé son soutien à la volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès fiable à la mer Rouge, qualifiant cet accès maritime de question importante pour ce pays enclavé.

L'Éthiopie a fait valoir qu'un accès fiable à la mer était essentiel à ses intérêts économiques et stratégiques et a cherché à conclure des accords de coopération avec les États côtiers voisins.

Évoquant les aspirations maritimes de l'Éthiopie, M. Nagy a déclaré qu'il était « absolument essentiel » pour ce pays de disposer d'une forme quelconque de débouché maritime, tout en rappelant les liens historiques qui unissent l'Éthiopie à la mer Rouge.

Il a rappelé que l'Éthiopie disposait autrefois de sa propre marine, d'une base navale et d'amiraux éthiopiens au sein de ses forces maritimes.

M. Nagy a qualifié la perte de l'accès à la mer par l'Éthiopie de « très regrettable » et a établi un lien entre la quête actuelle d'un accès maritime par ce pays et ses relations historiques avec la mer Rouge.

La comparaison établie par l'ancien diplomate entre l'eau du Nil et l'accès à la mer Rouge reflète son argument plus général selon lequel les différends régionaux devraient être résolus selon les principes d'égalité, de respect mutuel et de coopération concrète, plutôt que sur la base d'hypothèses géopolitiques héritées du passé.

Dans ce contexte régional plus large, les commentaires de Nagy suggèrent que la résolution des différends entre l'Éthiopie et l'Égypte pourrait exiger des deux pays qu'ils dépassent leurs positions historiques et reconnaissent les réalités économiques, politiques et stratégiques changeantes de la région.

Son argument central est que la coopération, plutôt que les tentatives visant à se contenir ou à s'affaiblir mutuellement, pourrait offrir une voie plus durable pour la Corne de l'Afrique.