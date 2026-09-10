Sénégal: Miss Geek Africa - Oulèye Baba Ly représentera le pays au Rwanda

Oulèye Baba Ly, étudiante en deuxième année à l'École polytechnique de Thiès (EPT), représentera le Sénégal à la 7e édition de Miss Geek Africa, un concours d'entrepreneuriat technologique prévu en octobre prochain au Rwanda.

Elle a été notamment choisie parmi cinq candidates à travers son projet Ova Sync, une application proposant une détection précoce et d'accompagnement du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) pour les femmes africaines par l'intelligence artificielle.

Cette sélection nationale organisée par le Centre d'entrepreneuriat et d'accompagnement aux créateurs (CEAC) devrait permettre de choisir la candidate du Sénégal à ce concours réservé à des filles âgées de 17 à 25 ans invitées à proposer des applications qui résolvent les problèmes grâce à des innovations technologiques.

Oulèye Baba Ly indique avoir mis en place cette application par le fait que plusieurs femmes atteintes de la maladie SOPK l'ignorent.

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" Certaines ne savent pas qu'elles sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques l'ignorent. C'est aujourd'hui ma motivation." a-t-elle précisée.

Prenant part à la cérémonie, le directeur de l'Économie numérique et des Partenariats au ministère des Télécommunications et du Numérique, Roger Thiam a indiqué que tous les projets présentés par les candidates à cette sélection nationale bénéficieront d'un accompagnement de l'Etat du Sénégal.

Il s'agit notamment du Ankora, My Dada, Ova Sync, Smart agricole market (SMAM), Benno Magg et HerVoice Ai.

Les projets portent essentiellement sur l'agriculture, la santé, la Tech et l'accès des femmes aux droits.

" Nous souhaitons faire un travail sur le long terme avec ces jeunes entrepreneurs, pour nous assurer que leurs projets vont être concrétisés prototypés et financés", a dit M. Thiam.

Il a indiqué que " les porteuses de projets pourront être orientées, selon leurs besoins, vers différents dispositifs publics d'appui à l'entrepreneuriat, notamment la DER, l'ADEPME et le FONGIP".

" Quand on a des jeunes filles de 17 à 21 ans qui ont des projets, le Centre d'entrepreneuriat et d'accompagnement aux créateurs a vraiment l'obligation de répondre à ces initiatives nationales et internationales ", s'est réjouie Penda Kandé, responsable du pôle Entrepreneuriat et Innovation du CEAC