Afrique: Le match Sénégal - Mozambique va se dérouler finalement à Maputo

9 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La rencontre entre le Sénégal et la Mozambique, initialement prévu à Dakar le 25 septembre à 15 heures, va se dérouler finalement au Stade National de Zimpeto, à Maputo, à la même date et à la même heure, a-t-on appris de la Fédération Mozambicaine de Football (FMF).

Les Lions, champions d'Afrique en titre devaient entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 contre les Mambas à Dakar.

Selon la FMF, ce changement fait suite à une demande de la Fédération Sénégalaise de Football, en raison de l'indisponibilité du Stade Abdoulaye Wade, qui abritent des préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

La demande a été acceptée par le Sélectionneur national de Mozambique Chiquinho Conde, puis approuvée par la Confédération Africaine de Football (CAF), indique la même source.

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Elle évoque également un échange de journées : le Mozambique devant accueillir la 1ère journée à Maputo, tandis que le Sénégal accueillera la 5ème journée, à Dakar.

Dimanche, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait indiqué que l'équipe nationale de football allait recevoir le Mozambique, le 25 septembre 2026 à 19 heures GMT, au Stade Léopold Sédar Senghor pour le compte de la première journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.

Le Sénégal partage le groupe J avec le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie.

Les Lions devaient faire leur retour au Stade Léopold Sédar, après plusieurs années d'absence dans cette enceinte mythique.

Les champions d'Afrique en titre recevaient depuis 2022 au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Situé entre les communes des Parcelles Assainies et de Grand Yoff, le stade Léopold Sédar Senghor a été rénové dans le cadre de la coopération avec la République populaire de Chine.

Depuis son ouverture, l'infrastructure sportive a accueilli des rencontres du championnat, des matchs de la sélection féminine, des finales de Coupe du Sénégal, entre autres compétitions.

Son homologation par la Confédération africaine de football (CAF) a connu du retard jusqu'au mois de juillet 2026.

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