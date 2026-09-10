Cameroun: La classe politique réagit après la démission de Maurice Kamto

La démission mardi 8 septembre de Maurice Kamto de la présidence du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), concomitamment avec celle de son premier vice-président Mamadou Mota, fait toujours autant parler au Cameroun. Le parti est perçu par beaucoup comme le principal parti de l'opposition. Cette démission est abondamment commentée tant en interne au sein du MRC que dans le reste de la classe politique.

Au sein du MRC lui-même, le départ simultané des deux figures de proue - Maurice Kamto et Mamadu Mota -, alors que le parti prépare activement son retour dans les joutes électorales pour début 2027, a quelque peu désarçonné une bonne partie des militants.

Les réactions depuis ce mardi 8 septembre oscillent entre inquiétude et besoin de réaffirmation de loyauté, à l'instar d'André Marie Tessa, un responsable du MRC dans la région de l'Ouest du Cameroun, qui a rapidement publié une correspondance pour réitérer son soutien qu'il dit indéfectible à Maurice Kamto.

Des réactions divergentes

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Okala Obédé, un ancien cadre du parti aujourd'hui exclu et qui est engagé dans plusieurs procédures contentieuses pour sa réintégration, a, lui, exprimé ses regrets face à ce qu'il qualifie de « gâchis à la fois politique, humain, juridique et administratif ».

Parmi les autres leaders politiques, Valère Bessala, président du parti Jouvence, a salué une décision qu'il qualifie de « très beau dribble », là où d'autres observateurs et analystes évoquent une « séquence politique totalement inédite pour l'opposition camerounaise » qui pourrait avoir à se trouver, au-delà du MRC, un nouveau leadership. Alex Nguepi, un cadre du SDF, voit dans cette démission un « possible sacrifice politique » qui permettrait au MRC de conserver ses chances de participer aux prochaines élections.

Pas de réactions d'un cadre de premier plan du parti présidentiel, le RDPC, mais certains communicants du camp du pouvoir émettent l'idée d'une « errance politique » et d'un « gâchis » liés à l'instabilité des choix stratégiques de l'ancien président du MRC.