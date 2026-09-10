Tchad: Abdoulaye Miskine condamné à 15 ans de prison ferme

9 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Nadia Ben Mahfoudh

Le verdict est tombé dans le procès d'Abdoulaye Miskine : l'ancien chef de guerre est condamné à 15 ans de prison ferme. Ses trois coaccusés écopent, eux, de 10 ans et tous sont également condamnés à payer solidairement 30 millions de francs CFA à chacune des parties civiles.

Au Tchad, la cour criminelle du palais de justice de Ndjamena déclare le général Miskine coupable d'association de malfaiteurs, de sévices graves, de torture et d'assassinat et ses coaccusés sont reconnus complices de toutes ces infractions.

Les parties civiles se réjouissent de voir Abdoulaye Miskine condamné et reconnu coupable. Ils se disent « soulagés » et prêts désormais à faire leur deuil. En revanche, leur avocat, Me Ahmat Adberhamane, est déçu de la somme qui sera versée aux victimes. Les avocats des parties civiles avaient demandé 25 milliards de dommages et intérêts, et la Cour ne leur accorde donc qu'un milliard.

Un autre point de frustration pour Me Ahmat Adberhamane : les accusés n'ont pas été jugés pour crimes contre l'humanité par une cour pourtant compétente en la matière, selon lui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des avocats d'Abdoulaye Miskine, Me Benjamin Mamgo Dibaye se dit « triste et déçu » par le verdict, puisqu'il estime que la loi tchadienne n'a pas été appliquée. Pour lui, malgré un dossier vide, « les juges n'ont pas été courageux et ils ont fait le jeu de la politique ».

Abdoulaye Miskine a déjà donné son accord pour porter l'affaire face à la cour suprême. Me Benjamin Mamgo Dibaye annonce déposer le recours contre cette décision dès ce jeudi 10 septembre dans la matinée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.