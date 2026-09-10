Tchad: Abdoulaye Miskine condamné à 15 ans de prison ferme

Le verdict est tombé dans le procès d'Abdoulaye Miskine : l'ancien chef de guerre est condamné à 15 ans de prison ferme. Ses trois coaccusés écopent, eux, de 10 ans et tous sont également condamnés à payer solidairement 30 millions de francs CFA à chacune des parties civiles.

Au Tchad, la cour criminelle du palais de justice de Ndjamena déclare le général Miskine coupable d'association de malfaiteurs, de sévices graves, de torture et d'assassinat et ses coaccusés sont reconnus complices de toutes ces infractions.

Les parties civiles se réjouissent de voir Abdoulaye Miskine condamné et reconnu coupable. Ils se disent « soulagés » et prêts désormais à faire leur deuil. En revanche, leur avocat, Me Ahmat Adberhamane, est déçu de la somme qui sera versée aux victimes. Les avocats des parties civiles avaient demandé 25 milliards de dommages et intérêts, et la Cour ne leur accorde donc qu'un milliard.

Un autre point de frustration pour Me Ahmat Adberhamane : les accusés n'ont pas été jugés pour crimes contre l'humanité par une cour pourtant compétente en la matière, selon lui.

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Du côté des avocats d'Abdoulaye Miskine, Me Benjamin Mamgo Dibaye se dit « triste et déçu » par le verdict, puisqu'il estime que la loi tchadienne n'a pas été appliquée. Pour lui, malgré un dossier vide, « les juges n'ont pas été courageux et ils ont fait le jeu de la politique ».

Abdoulaye Miskine a déjà donné son accord pour porter l'affaire face à la cour suprême. Me Benjamin Mamgo Dibaye annonce déposer le recours contre cette décision dès ce jeudi 10 septembre dans la matinée.