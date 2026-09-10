Afrique: Le président de l'Assemblée nationale effectue une visite officielle en Chine

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a entamé ce mercredi (9) une visite officielle en République populaire de Chine, qui se prolongera jusqu'au 17 septembre, afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire.

À son arrivée à l'aéroport international de Beijing, le président de l'Assemblée nationale a été accueilli par l'ambassadrice d'Angola, Dalva Ringote, et par le vice-président de la Commission des affaires de développement social de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Li Yong, également membre du groupe d'amitié entre les deux pays.

Selon le député Manuel Dembo, premier secrétaire du Bureau de l'Assemblée nationale, cette visite vise à approfondir les relations entre les parlements des deux pays et à harmoniser les intérêts législatifs, en vue de renforcer la coopération entre l'Angola et la Chine.

Le programme prévoit le partage d'expériences sur le processus législatif chinois ainsi que l'identification de bonnes pratiques susceptibles d'être adaptées à la réalité angolaise.

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Le temps fort de la visite est prévu pour le 11 septembre, date à laquelle doit se tenir une rencontre bilatérale entre le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, et son homologue de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji.

Au cours de ce déplacement, la délégation angolaise visitera également des infrastructures liées à la science, à la technologie et à l'innovation, des secteurs considérés comme stratégiques pour le développement économique et social de l'Angola.

Coopération stratégique

Pour Manuel Dembo, cette visite revêt une grande importance stratégique, puisqu'il s'agit de la première visite officielle d'un président de l'Assemblée nationale d'Angola en République populaire de Chine.

Le parlementaire souligne également le rôle joué par la Chine dans le processus de reconstruction de l'Angola au lendemain de la guerre, tout en prônant le renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays par le biais de la diplomatie parlementaire.

La délégation angolaise comprend les députés Manuel Dembo, Reis Júnior, Navita Ngolo, Alcides Sakala, Pedro Neto et Paciência Caxito.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de rapprochement entre les deux parlements, visant à créer de nouvelles plateformes de coopération institutionnelle et à approfondir les relations bilatérales entre l'Angola et la Chine.