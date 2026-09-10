Angola: Le ministre de l'Intérieur évalue la sécurité publique à Luanda

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a évalué ce mercredi la situation de la sécurité publique et de l'ordre intérieur dans la province de Luanda, en vue de renforcer les mesures de protection des personnes et de leurs biens.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre du suivi permanent des organes exécutifs locaux du ministère de l'Intérieur et comprenait une réunion de travail avec le gouverneur de la province de Luanda, Luís Nunes.

Au cours de la réunion, les questions relatives à la sécurité publique dans la province ont été analysées et des stratégies ont été définies pour renforcer la protection des habitants, en tenant compte des défis spécifiques de la province la plus peuplée d'Angola.

Dans le cadre de cette visite, le ministre de l'Intérieur a inauguré le commissariat de police du quartier Paraíso, dans la municipalité de Cacuaco.

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L'unité dispose, entre autres espaces, d'un poste de santé, de cellules pour hommes et femmes, d'une zone administrative, de dortoirs pour hommes et femmes, d'une cuisine, d'un réfectoire, d'une salle de vidéosurveillance (CCTV), d'un bureau destiné au Parquet général de la République (PGR) et d'un espace couvert pour accueillir les citoyens se rendant au commissariat.

Cette infrastructure renforcera la capacité d'intervention policière dans une zone comptant environ 116 000 habitants, contribuant ainsi au renforcement de la police de proximité et du sentiment de sécurité au sein de la population.

Renforcement de la capacité opérationnelle

Dans le cadre du programme de rééquipement des services, le ministre procédé à la remise de 65 véhicules et de 30 motos de grosse cylindrée à la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur de Luanda.

Ces moyens sont destinés à renforcer les patrouilles urbaines et la police de proximité, y compris dans les zones difficiles d'accès, tout en améliorant la mobilité et la capacité d'intervention opérationnelle des effectifs.

Deux autobus ont également été remis pour le transport du personnel, afin d'améliorer les conditions de déplacement et d'offrir davantage de dignité et de confort aux professionnels.

La province disposera désormais de véhicules pour soutenir les 16 délégués municipaux du ministère de l'Intérieur.

Cette visite officielle réaffirme l'engagement du ministère de l'Intérieur à renforcer la capacité opérationnelle de ses services, à améliorer les conditions de travail des effectifs et à adopter des mesures concrètes pour garantir une sécurité et une tranquillité accrues aux citoyens.