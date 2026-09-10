Afrique: Le pays vise une sortie durable de la catégorie des pays les moins avancés

Luanda — Le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, a plaidé, mardi à Addis-Abeba (Éthiopie), en faveur d'une transformation structurelle efficace des économies pour une sortie durable de la catégorie des pays les moins avancés (PMA).

Cette idée a été défendue lors de la première journée de la Réunion ministérielle régionale africaine pour l'examen à mi-parcours du Programme d'action de Doha pour les PMA 2022-2031, selon un communiqué parvenu mardi à l'ANGOP.

Dans son discours, le ministre a souligné le potentiel du Corridor de Lobito comme exemple d'une approche qui dépasse le simple cadre du transport et peut dynamiser les chaînes de valeur, l'industrialisation, l'intégration régionale et les perspectives d'avenir des populations.

Le ministre a présenté l'expérience de l'Angola dans la mise en oeuvre du Programme d'action de Doha, ainsi que du Plan national de développement 2023-2027 et de la Stratégie à long terme Angola 2050.

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À titre d'exemple, il a mis en avant les initiatives nationales de diversification économique, de renforcement des capacités productives, de développement des infrastructures, de valorisation du capital humain et d'intégration régionale.

Lors de cet événement, qui s'achève ce mercredi, la délégation angolaise est conduite par le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, et comprend le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies ainsi que d'autres entités.

Cette réunion est co-organisée par le Bureau du Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-OHRLLS) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en collaboration avec le gouvernement éthiopien.