Soudan: La coalition du Mouvement national affirme au Quint que le dialogue interne est la solution à la crise soudanaise

9 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du comité supérieur des Forces du Mouvement national, Osama Omar Osman a salué le dialogue intersoudanais.

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la coalition avait rencontré le Quint et lui avait présenté sa position concernant le règlement de la crise soudanaise. Il a souligné l'importance d'un dialogue interne réunissant les Soudanais, sans conditions ni diktats extérieurs.

La coalition a également appelé le Quint à faciliter ce dialogue national. Selon Osama Omar Osman, sa délégation a réaffirmé son soutien au dialogue intersoudanais proposé par le président du Conseil de souveraineté.

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