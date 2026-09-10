Soudan: La coalition du Mouvement national affirme au Quint que le dialogue interne est la solution à la crise soudanaise

Le membre du comité supérieur des Forces du Mouvement national, Osama Omar Osman a salué le dialogue intersoudanais.

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que la coalition avait rencontré le Quint et lui avait présenté sa position concernant le règlement de la crise soudanaise. Il a souligné l'importance d'un dialogue interne réunissant les Soudanais, sans conditions ni diktats extérieurs.

La coalition a également appelé le Quint à faciliter ce dialogue national. Selon Osama Omar Osman, sa délégation a réaffirmé son soutien au dialogue intersoudanais proposé par le président du Conseil de souveraineté.