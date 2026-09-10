Soudan: Le ministre indonésien de la Défense reçoit le général Hassan Daoud Kabroun

9 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre indonésien de la Défense, le général d'armée Dr Sjafrie Sjamsuddin a reçu aujourd'hui le général Hassan Daoud Kabroun, ministre soudanais de la Défense, ainsi que la délégation qui l'accompagnait, au siège du ministère indonésien de la Défense à Jakarta. Il s'agit de la première visite de ce type dans l'histoire des relations entre les deux pays.

Le ministre soudanais a reçu les honneurs officiels et passé en revue la garde d'honneur, conformément au protocole réservé aux visites officielles des ministres de la Défense en Indonésie.

Par ailleurs, le directeur de l'Université de Karary, le professeur-ingénieur Ahmed Abakar Yahya, a tenu des discussions constructives avec le directeur de l'Université indonésienne de la Défense (Unhan), le Dr Anton Nugraha. Les deux parties sont convenues d'échanger leurs expériences et de coopérer dans plusieurs domaines académiques.

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