Soudan: Le président du Conseil de souveraineté reçoit la délégation du Quint

9 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des forces armées, Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a reçu au palais présidentiel la délégation du Quint, composée de représentants des Nations unies, de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'IGAD et de l'Union européenne.

La rencontre a porté sur les efforts de paix et le processus politique au Soudan. Le président Al-Burhan a souhaité la bienvenue à la délégation et lui a présenté un exposé sur les derniers développements dans le pays.

Mohamed Ibn Chambas, président du Groupe africain de haut niveau sur la crise soudanaise, a qualifié l'entretien de constructif. Il a expliqué que la visite visait à rapprocher les efforts déployés par le Quint à l'extérieur du Soudan des initiatives soudanaises menées à l'intérieur du pays.

Il a affirmé que les efforts collectifs devraient contribuer à promouvoir un processus politique crédible et inclusif, ouvrant la voie à une transition vers un gouvernement démocratique répondant aux aspirations du peuple soudanais.

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La délégation a également rencontré le Premier ministre et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Elle doit poursuivre ses consultations avec les principales forces civiles et politiques soudanaises.

Le Quint a réaffirmé sa conviction qu'il n'existe pas de solution militaire à la guerre au Soudan. Il a souligné que tout processus politique durable devait s'accompagner de mesures concrètes pour protéger les civils et mettre fin aux hostilités. Il a enfin réaffirmé son respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que son rejet de toute structure parallèle.

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