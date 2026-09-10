Soudan: Le sultan des Masalit - Le dialogue est devenu une nécessité urgente et la participation de tous est indispensable

9 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le sultan des Masalit dans l'État du Darfour-Occidental, Saad Bahr Al-Din a affirmé que le dialogue intersoudanais était devenu une nécessité urgente dans la conjoncture actuelle. Il a insisté sur l'importance d'une participation de tous les Soudanais, sans exclusion.

À l'issue de sa participation, avec une délégation de l'administration traditionnelle venue de différentes régions du Soudan, à une rencontre avec la commission chargée de préparer le dialogue intersoudanais, M. Bahr Al-Din a indiqué que les discussions avaient porté sur l'initiative, sa méthode et ses mécanismes, ainsi que sur plusieurs avis et propositions susceptibles de faire avancer le dialogue et de consolider ses résultats.

Il a souligné que la priorité du dialogue devait être la sécurité du Soudan et des citoyens. Il a également assuré que l'administration traditionnelle soutiendrait le processus et contribuerait pleinement à sa réussite et à la mise en oeuvre de ses conclusions.

M. Bahr Al-Din a insisté sur le caractère indispensable de la participation de l'ensemble du peuple soudanais, afin qu'aucune composante de la société ne soit marginalisée ou lésée. Selon lui, le dialogue constitue un mécanisme efficace pour résoudre la crise soudanaise et parvenir à une paix juste.

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Il a toutefois précisé qu'une paix juste ne saurait signifier l'oubli des crimes et des violations commis contre le peuple soudanais. Les conclusions du dialogue doivent, a-t-il ajouté, permettre un règlement global qui protège les droits des citoyens et jette les bases de la stabilité de l'État.

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