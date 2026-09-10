Soudan: Le pays participe au premier forum de l'Organisation de la coopération islamique sur la diaspora

Le Soudan a participé au premier forum de l'Organisation de la coopération islamique consacré à la diaspora musulmane, tenu à Ankara les 8 et 9 septembre 2026 sous le thème : « De l'appartenance à l'ouverture ».

Le Soudan était représenté par Dr Abdelrahman Sayed Ahmed, secrétaire général de l'Autorité chargée des affaires des Soudanais à l'étranger. Dans son intervention, il a présenté plusieurs propositions visant à renforcer la coopération entre les pays membres, à consolider le rôle des communautés expatriées et à mieux exploiter leurs compétences.

Il a souligné la nécessité de repenser la notion de diaspora dans une logique de partenariat, les communautés expatriées constituant une importante ressource humaine, intellectuelle et économique au service du développement et de la coopération entre les peuples.

Parmi les propositions avancées figurent la création d'un Conseil supérieur des communautés expatriées des pays membres de l'Organisation, destiné à renforcer la coordination, la communication et l'échange d'expériences.

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Les autres recommandations portent sur la mise en place d'un réseau d'experts et de compétences issus des diasporas, le développement des services numériques destinés aux expatriés, le lancement de programmes communs et la création d'une plateforme permanente reliant les communautés. Elles visent également à renforcer leur rôle dans la diplomatie populaire et à poursuivre le dialogue et la coordination.