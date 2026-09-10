Le gouverneur de la région du Darfour et dirigeant du Mouvement de libération du Soudan, Minni Arko Minawi a affirmé que tout futur dialogue national devait être exclusivement soudanais, inclusif et consacré à l'ensemble des questions nationales. Il a souligné que ce dialogue devait préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, sans subir de pressions de la part des milices ni d'ingérences étrangères.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle, Minawi a indiqué avoir rencontré la veille les représentants du « Quint », appelant au retrait de toutes les milices et forces étrangères du pays.

Il a ajouté que la rencontre avait également porté sur la nécessité d'obtenir des garanties internationales et régionales pour assurer la mise en oeuvre des conclusions du dialogue selon un calendrier précis. Il a exprimé l'espoir que ces efforts contribuent à soutenir un processus politique favorisant la paix et la stabilité, tout en garantissant aux Soudanais le droit de décider de leur propre avenir.