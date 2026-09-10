Soudan: Minawi - Tout dialogue national doit être exclusivement soudanais, à l'écart des pressions des milices et des ingérences étrangères

9 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour et dirigeant du Mouvement de libération du Soudan, Minni Arko Minawi a affirmé que tout futur dialogue national devait être exclusivement soudanais, inclusif et consacré à l'ensemble des questions nationales. Il a souligné que ce dialogue devait préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, sans subir de pressions de la part des milices ni d'ingérences étrangères.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle, Minawi a indiqué avoir rencontré la veille les représentants du « Quint », appelant au retrait de toutes les milices et forces étrangères du pays.

Il a ajouté que la rencontre avait également porté sur la nécessité d'obtenir des garanties internationales et régionales pour assurer la mise en oeuvre des conclusions du dialogue selon un calendrier précis. Il a exprimé l'espoir que ces efforts contribuent à soutenir un processus politique favorisant la paix et la stabilité, tout en garantissant aux Soudanais le droit de décider de leur propre avenir.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.