Soudan: La société turque Argaz manifeste son intérêt pour un investissement dans le secteur gazier au pays

La société turque Argaz a exprimé son souhait d'investir dans le secteur gazier soudanais à travers un projet intégré consacré à l'importation, au stockage et à la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Cette annonce intervient à l'issue d'une rencontre entre le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Ali Abdelrahman Mohamed, et le président du conseil d'administration d'Argaz, Mohamed Tabbakh. Le ministère s'est dit prêt à fournir les facilités nécessaires à la réalisation du projet, qui prévoit la construction d'un port spécialisé, de réservoirs de stockage à Port-Soudan, ainsi que la mise en place de réseaux de distribution.

Le responsable soudanais a souligné l'importance stratégique du gaz pour les activités industrielles et les services, ainsi que la nécessité de garantir un approvisionnement régulier à des prix abordables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Mohamed Tabbakh a confirmé l'engagement de son entreprise à mettre en oeuvre le projet. Il a indiqué qu'Argaz avait récemment signé un protocole et un mémorandum d'entente avec l'Autorité des ports maritimes du Soudan pour construire, au port de Suakin, le premier terminal spécialisé dans la réception et la manutention du GPL, selon le modèle « construire-exploiter-transférer » (BOT).

D'une capacité de stockage prévue de 28 000 mètres cubes, le projet vise à renforcer les capacités du Soudan et à répondre régulièrement aux besoins du marché local. Les deux parties ont convenu d'achever les études techniques et économiques avant le lancement des travaux.