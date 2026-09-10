Soudan: Mosa Hilal appelle à la participation de tous les Soudanais au dialogue

Le chef des Mahamid et président du Conseil de la Réveil révolutionnaire, le cheikh Mosa Hilal a appelé à soutenir le processus de dialogue intersoudanais, soulignant que sa réussite exige la participation de toutes les composantes politiques et sociales, sans exception.

À l'issue de sa rencontre avec la commission chargée de préparer le dialogue intersoudanais, à laquelle il a participé au sein d'une délégation de l'administration traditionnelle venue de différentes régions du pays, M. Hilal a estimé que l'élargissement de la participation constituait une étape essentielle pour surmonter les divergences liées au dialogue.

Il a insisté sur la nécessité de maintenir la porte ouverte à tous les Soudanais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et de faire participer l'ensemble des organisations et composantes à ce processus. Une telle démarche, a-t-il ajouté, contribuerait à parvenir à des ententes et à des solutions à la crise soudanaise.