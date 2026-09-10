Algérie: Le président de la République préside une réunion consacrée au secteur de l'investissement et à l'activation du guichet unique

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mercredi, une réunion de travail, consacrée au secteur de l'investissement et à l'activation du guichet unique, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Au cours de cette réunion, le président de la République a donné des instructions fermes pour la mise en service effective du guichet unique avant la fin de ce mois de septembre, parallèlement au lancement immédiat d'une opération de recensement général du foncier industriel à travers le pays.

Le président de la République a également enjoint d'accélérer la numérisation de l'ensemble des opérations d'investissement, en coordination avec les secteurs concernés, notamment les services des Impôts, du Domaine national et des Douanes, ajoute le communiqué.

Le président de la République a, par ailleurs, décidé la réorganisation et la spécialisation des ports, le Port de Mostaganem ayant été, dans ce cadre, exclusivement dédié aux opérations d'importation effectuées par les entreprises et compagnies publiques, souligne la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ont pris part à cette réunion, le Premier ministre, le Secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre des Finances, le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, le ministre de l'Industrie, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, la ministre Haut-commissaire à la numérisation, le Directeur général des Douanes et le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement.