Afrique: Périlleux déplacement du CA à Bamako ce week-end - Afficher une volonté farouche

Samedi, au Mali, il sera question pour le Club Africain de posture mentale, de résilience et d'efficacité tactique pour valider le passage au tour suivant de la Ligue des Champions.

A bord d'un avion spécial, la délégation du Club Africain doit s'envoler incessamment vers Bamako où l'équipe clubiste croisera samedi prochain à 17h00 le Stade Malien dans le cadre de la manche retour du tour inaugural de la Ligue des Champions. En début de week-end donc, le CA, vainqueur (1-0) à l'aller, aura fort à faire du côté du Stade 26 Mars de Bamako où son adversaire malien entend renverser la vapeur.

En prévision de la rencontre retour donc, un simple rappel du score prouve forcément que l'affiche de samedi devrait être très disputée. Le onze à Maher Kanzari va faire face à un onze décidé à remonter son handicap d'un but et ensuite forcer définitivement le verrou clubiste. A cet effet, si le CA compte surprendre les Maliens dans leur fief, il devra tout d'abord se montrer vigilant derrière et afficher une solidité défensive de tous les instants.

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A ce titre, à Radès, le quatuor défensif aligné suscite l'optimisme à l'image de la production de l'axial Abdelhak, le comportement de son binôme Simpara, l'attitude de Ben Ali et la confiance qu'inspire Zaalouni. Bref, la ligne arrière, dans son ensemble, s'est montrée compacte et alerte. Vraisemblablement donc, Maher Kanzari ne devrait pas opérer de changement derrière.

Ce faisant, au stade Hamadi Agrebi, récemment, à la lecture des milieux alignés d'entrée, quelques questions lancinantes ont été soulevées mais le trio de l'entrejeu a globalement tiré son épingle du jeu.

En clair, aux côtés de l'imperturbable Saidou Khan et de l'intrépide Moataz Zaddem, le jeune Burkinabé Alain Kanté n'a pas démérité avec une activité incessante et un gros volume de jeu pour ratisser large.

Nkeng ou Kadida en pointe ?

Là aussi donc, il se pourrait que Kanzari reconduise ce trio à Bamako, mais le coach dispose aussi d'autres flèches à son arc avec surtout la présence de joueurs polyvalents tels que l'ailier Harzi qui peut serrer au milieu, le médian hybride Ait Malek, sollicité aussi sur le couloir et le pivot Cherimi, laissé lui aussi sur le banc à l'aller. Enfin, en attaque, si la pointe Kadida a eu le mérite de débloquer le résultat, le Camerounais, Taddeus Nkeng, devrait débuter le match de Bamako après avoir été ménagé à Radès pour cause de légère blessure, quoique...

En attaque toujours, une réflexion se pose forcément sur les animateurs de couloir avec Khadhraoui et Kinzumbi qui manquent encore de tranchant en dépit d'une production d'ensemble correcte face au Stade Malien. En l'état, le staff pourrait recourir aux services de Harzi sur le couloir gauche, voire Ait Malek. Enfin, pour clore l'analyse du comportement offensif de l'équipe, Bouguerra est sujet à préoccupation après son entrée face au Stade Malien.

Loin d'être focus et appliqué, il a affiché par deux fois un manque de concentration qui a nui directement à sa performance individuelle. Cela s'est d'ailleurs traduit vers la fin par un temps de réaction au ralenti qui a empêché le CA de doubler la mise. Aujourd'hui donc, en observant le contenu du match aller, il n'est pas question d'afficher un optimisme excessif mais de relativiser tout de même.

Si la victoire, fût-elle étriquée, a mis du temps pour se dessiner, sur le plan comptable, l'essentiel a été atteint. Maintenant, l'objectif sera, bien entendu, de valider définitivement le ticket pour le tour suivant en produisant une performance solide à Bamako.