Tunisie: 'Easy Saff' - Une nouvelle application pour faciliter le parcours des patients à l'hôpital Maâmouri

L'application mobile "Easy Saff", liée à l'hôpital universitaire Mohamed Taher Maâmouri, sera disponible au début de la semaine prochaine.

Réalisée à 90%, cette solution numérique vise à améliorer la gestion virtuelle des files d'attente et la prise de rendez-vous à distance, a indiqué le directeur général de l'hôpital, Rochdi Ben Harrath.

À l'entrée de l'hôpital, une borne tactile permet au patient d'imprimer un ticket indiquant son ordre de passage ainsi que le service médical adapté à sa situation, a-t-il expliqué.

Auparavant, un système d'affichage dynamique, installé en octobre 2025, avait permis d'améliorer la gestion du flux des patients, dont le nombre varie entre 1.500 et 1.800 personnes par jour, a ajouté Harrath.

Un nouveau bureau d'accueil sera prochainement dédié aux patients souhaitant effectuer des examens médicaux et radiologiques, a souligné la même source.