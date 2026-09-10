Tunisie: Protection civile - Chiffres record enregistrés cet été - Tous les incendies maîtrisés en dépit des difficultés climatiques

La saison estivale a été exceptionnelle en termes de nombre d'interventions, dépassant les 756 par jour en juillet et 700 en août, pour une moyenne de 450. La Protection civile a effectué plus de 1.000 interventions par jour les 21, 22 et 23 juillet dernier, dont 300 pour éteindre des incendies. Le total des interventions cet été est de 66.484.

Les interventions des unités relevant de l'Office national de la protection civile ont atteint des chiffres record au cours de cet été (juin, juillet et août 2026), notamment dans le domaine de la lutte contre les incendies dus à la hausse exceptionnelle des températures et aux conditions climatiques favorables à l'expansion des feux. Une période durant laquelle deux pics ont été enregistrés; le premier d'une semaine à partir du 11 juillet et du 16 au 31 août.

Hier, à l'Ecole nationale de la protection civile, le président de la direction régionale des opérations et du suivi à l'Office national de la protection civile, le Lieutenant-colonel Khalil Mechri, a indiqué, lors d'une conférence de presse, que la totalité des incendies a été maîtrisée dont celui de Bagou qui a été déclenché le 27 août touchant près de 2.000 hectares. Pour ce dernier incendie d'ampleur, 14 camions d'incendie, 10 véhicules d'extinction de la direction des forêts, et d'autres équipements ont été utilisés, outre 54 interventions aériennes.

L'intervention a englobé l'évacuation de 285 personnes.

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Il affirmé que les unités relevant de l'Office national de la protection civile ont effectué 66.484 interventions entre le 1er juin et le 6 septembre, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même période de l'année dernière, dont plus de 14.000 interventions dans le domaine de la lutte contre les incendies et plus de 16.000 interventions dans le domaine du secours routier.

Il a ajouté que la Protection civile avait effectué plus de 1.000 interventions par jour les 21, 22 et 23 juillet dernier, dont 300 pour éteindre des incendies, précisant que le mois de juillet a enregistré plus de 23.000 interventions dans tous les domaines, dont 5.532 pour éteindre des incendies.

L'été 2026 a également connu une augmentation de près de 50 % du nombre d'incendies de forêt par rapport à l'été 2025, tandis que les superficies brûlées ont augmenté de plus de 500 %, avec plus de 15.000 hectares enregistrés durant l'été 2026, contre moins de 2.500 hectares en 2025.

Selon la même source, les plus grands incendies de forêt de cet été ont eu lieu à Djebel Bargou, dans le gouvernorat de Siliana qui ont ravagé environ 2.000 hectares, et à Jebel Takrouna, à Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef, ravageant près de 9.000 hectares.

Mechri a salué les efforts de toutes les structures intervenant dans les opérations de lutte contre les incendies, telles que l'administration des forêts, les forces de sécurité et de la Garde nationale et les municipalités, ainsi que ceux de l'armée de l'air, soulignant l'étroite coordination avec leurs homologues algériens dans les gouvernorats limitrophes de la frontière tunisienne, où des incendies se sont déclarés des deux côtés.

Il a précisé que l'Office national de la protection civile avait renforcé ses effectifs en adoptant un système de travail permettant de doubler les effectifs et de renforcer la réserve centrale avec dix camions de pompiers provenant des gouvernorats du sud et du centre non touchés par les incendies, en plus de l'activation d'un système de volontariat au service de la protection civile au niveau des unités régionales et leur intégration dans le système de renforcement pour faire face aux incendies dans le gouvernorat du Kef.

Concernant ses interventions en matière de sauvetage et de secours sur les plages, la Protection civile a secouru 688 personnes, tandis que 69 décès ont été enregistrés, soit une baisse de 15 % du nombre de décès par rapport à la même période de l'année dernière, malgré une augmentation de 80 % du nombre de personnes secourues.

Mechri a attribué l'amélioration des interventions sur les plages à la mise en place de 310 postes de surveillance le long des côtes tunisiennes et à la mobilisation de 127 agents de surveillance et de 1 451 maîtres nageurs, précisant que 46 % des cas de noyade ont eu lieu sur des plages non surveillées ou en dehors des horaires de surveillance.