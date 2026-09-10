Afrique: Bourses d'études - Quand l'Allemagne courtise les jeunes talents tunisiens

Avec quelque 7.500 étudiants tunisiens dans ses universités, l'Allemagne s'impose comme une destination de plus en plus attractive. Bourses, formations scientifiques, coût des études et perspectives d'emploi : Berlin dispose de plusieurs arguments pour séduire les jeunes talents tunisiens. Le parcours de la lauréate du bac 2026, Yasmine Yaâkoubi, en est une parfaite illustration.

Le symbole est particulièrement parlant. En marge de sa visite à Tunis, le 31 août, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a rencontré Yasmine Yaâkoubi, élève du lycée pilote du Kef et lauréate du baccalauréat tunisien 2026. Il l'a félicitée pour son excellent résultat et encouragée dans son projet d'études en Allemagne.

La jeune bachelière bénéficiera d'une bourse du Service allemand d'échanges universitaires (Daad). Elle se rendra d'abord à Heidelberg pour apprendre l'allemand avant de poursuivre des études d'ingénierie à Munich, dans le domaine du génie mécanique. Un choix qui correspond précisément aux secteurs dans lesquels l'Allemagne dispose d'un savoir-faire industriel reconnu et où elle recherche des compétences qualifiées.

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Son parcours n'a rien d'anecdotique. Pour les bacheliers tunisiens de 2026, 17 bourses d'excellence ont été réservées à l'Allemagne dans le cadre de la « session des lauréats », pour des parcours d'ingénierie. Le dispositif concerne notamment les filières mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques, informatique et économie-gestion. Le Daad accompagne ces jeunes talents, notamment en finançant leur première année de cours de langue et en assurant un suivi durant leur parcours.

Derrière ces bourses se dessine une politique plus large : identifier les meilleurs profils, les orienter vers les disciplines scientifiques et technologiques et créer les conditions de leur intégration dans l'enseignement supérieur et, à terme, dans le monde professionnel.

7.500 étudiants tunisiens

Cette stratégie s'inscrit dans un mouvement déjà bien engagé. Quelque 7 500 jeunes Tunisiens étudient actuellement dans les établissements d'enseignement supérieur allemands, selon le chiffre avancé par Johann Wadephul lors de sa visite à Tunis.

L'Allemagne n'est donc plus une destination marginale. Elle est devenue un véritable pôle de mobilité universitaire pour les jeunes Tunisiens, particulièrement ceux qui se destinent aux sciences, à l'ingénierie, à l'informatique et aux nouvelles technologies.

La dynamique repose aussi sur les liens institutionnels entre les deux pays. Le réseau de coopération universitaire tuniso-allemand comprend plusieurs dizaines de partenariats entre établissements, tandis que le bureau régional du Daad à Tunis joue un rôle important dans l'information, l'orientation, les bourses et les échanges universitaires.

L'ingénierie comme porte d'entrée

Génie mécanique, génie électrique, mécatronique, automatisation, automobile, informatique, robotique ou intelligence artificielle : les formations scientifiques et technologiques constituent l'un des principaux atouts de la destination allemande.

Dans nos archives Volley-ball : L'Espérance Sportive de Tunis s'impose face à l'Étoile du SahelMais l'attrait ne tient pas seulement aux diplômes. Le rapprochement entre universités, centres de recherche et industrie constitue également un argument de poids. Pour beaucoup de jeunes, l'objectif n'est plus uniquement d'obtenir un diplôme à l'étranger, mais de construire une véritable trajectoire professionnelle.

Et c'est précisément là que l'Allemagne marque des points.

Après l'obtention de leur diplôme, les étudiants étrangers peuvent, sous certaines conditions, obtenir un titre de séjour allant jusqu'à 18 mois pour rechercher un emploi qualifié. Pendant cette période, ils peuvent exercer une activité professionnelle. Une fois un emploi qualifié trouvé, ils peuvent demander un titre de séjour correspondant à leur nouvelle situation professionnelle ou une Carte bleue européenne.

L'université peut ainsi devenir la première étape d'une carrière en Allemagne.

Cette perspective est particulièrement importante pour une nouvelle génération qui raisonne moins en termes de simple diplôme qu'en termes d'employabilité, d'expérience professionnelle et de carrière internationale.

Le coût, un argument de taille

Un autre facteur pourrait peser dans les choix des familles tunisiennes : le coût des études.

Dans la grande majorité des établissements publics allemands, les formations de licence et la plupart des masters ne sont pas soumises à des droits de scolarité. Les étudiants doivent toutefois payer une contribution semestrielle, généralement comprise entre 70 et 430 euros, destinée notamment aux services étudiants et, selon les établissements, aux transports.

Il faut cependant nuancer cette quasi-gratuité. Certains Länder et certaines universités appliquent des frais aux étudiants extra-européens. Le Bade-Wurtemberg facture ainsi 1 500 euros par semestre aux étudiants non européens dans plusieurs cursus. En Bavière, des frais peuvent également être appliqués par certains établissements et atteindre plusieurs milliers d'euros par semestre selon la formation.

Le principe reste néanmoins financièrement attractif par rapport à de nombreuses autres destinations.

En France, les étudiants extra-européens nouvellement inscrits dans les établissements publics concernés sont soumis, pour 2026-2027, à des droits différenciés de 2 902 euros par an en licence et 3 950 euros en master. Des exonérations totales ou partielles restent toutefois possibles selon le statut de l'étudiant ou la politique de l'établissement.

La différence peut donc devenir significative pour une famille qui doit financer plusieurs années d'études à l'étranger.

Mais il ne faut pas confondre absence de droits de scolarité et études gratuites. Dans les deux pays, logement, alimentation, assurance, transport et autres dépenses représentent une charge importante. En Allemagne, les autorités exigent d'ailleurs, pour le visa étudiant, la preuve que le candidat dispose de ressources suffisantes pour vivre pendant ses études ; le montant de référence pour 2026 est de 11 904 euros par an.

La langue, le véritable passage obligé

Reste un obstacle de taille : l'allemand.

Si de nombreux masters et doctorats, notamment dans les disciplines scientifiques, sont proposés en anglais, une partie importante des formations de premier cycle exige une bonne maîtrise de l'allemand.

Pour les étudiants tunisiens, l'apprentissage de la langue constitue donc souvent une étape préalable au départ ou à l'entrée à l'université. Le parcours de Yasmine Yaâkoubi en est l'illustration : son séjour à Heidelberg doit lui permettre d'acquérir la maîtrise linguistique nécessaire avant de rejoindre son cursus d'ingénierie à Munich.

La langue représente donc à la fois un investissement et une opportunité. Car elle facilite non seulement l'intégration universitaire, mais aussi la recherche d'un stage, l'accès à l'entreprise et, éventuellement, l'insertion professionnelle.

DAAD : bien plus qu'une bourse

Dans cette mécanique, le Daad occupe une place centrale. Son bureau régional de Tunis informe les étudiants sur les universités et les formations, les conditions d'admission, les possibilités de financement et les programmes d'échanges. Il organise également des séances d'information spécifiquement destinées aux bacheliers et aux candidats au doctorat.

Le dispositif allemand combine ainsi plusieurs leviers : information, bourses, préparation linguistique, coopération universitaire et perspectives professionnelles.

C'est cette continuité qui rend la destination particulièrement attractive.

Un marché de l'accompagnement

L'essor de la mobilité vers l'Allemagne a également favorisé en Tunisie le développement d'un marché de l'accompagnement des étudiants.

Des agences et structures spécialisées proposent d'aider les candidats dans le choix de la formation, la constitution des dossiers, la traduction des documents, les démarches administratives, la recherche de logement ou encore la préparation des demandes de visa.

Pour un jeune bachelier et sa famille, ces procédures peuvent être complexes. Il faut notamment obtenir une admission, justifier du niveau linguistique requis et démontrer sa capacité à financer son séjour.

Mais le recours à une agence n'est nullement obligatoire. Elle ne bénéficie d'aucun traitement préférentiel auprès des autorités allemandes et ne peut garantir l'obtention d'un visa. La décision appartient aux autorités compétentes.

Une concurrence pour les talents

Le cas de Yasmine Yaâkoubi dépasse donc largement celui d'une brillante bachelière.

Il révèle une nouvelle réalité : les pays ne se contentent plus d'attendre les étudiants étrangers. Ils se livrent une véritable compétition pour attirer les meilleurs profils.

Avec ses besoins en ingénieurs, informaticiens, spécialistes de l'industrie et autres compétences qualifiées, l'Allemagne dispose d'un intérêt évident à attirer des étudiants étrangers et à faciliter leur transition vers le marché du travail.

Le message est d'autant plus clair que Johann Wadephul lui-même a placé les jeunes Tunisiens au coeur de cette relation. Lors de sa visite, il a souligné la présence d'environ 7 500 étudiants tunisiens en Allemagne et la contribution de travailleurs tunisiens qualifiés à plusieurs secteurs de l'économie allemande.

Pour la Tunisie, le véritable enjeu commence après le départ

Cette attractivité allemande pose toutefois une question essentielle à la Tunisie : que deviennent ses meilleurs talents après leur départ ?

La mobilité internationale n'est pas nécessairement synonyme de perte. Un jeune diplômé peut acquérir en Allemagne des compétences, une expérience, des méthodes de travail et des réseaux qui peuvent, demain, bénéficier à son pays.

Mais encore faut-il maintenir le lien.

Le défi pour la Tunisie consiste donc moins à empêcher ses jeunes de partir qu'à transformer leur mobilité en investissement à long terme: encourager le retour, faciliter la création d'entreprises, développer les partenariats avec la diaspora scientifique et technologique et permettre à ceux qui restent à l'étranger de contribuer à l'économie tunisienne.

Le parcours de Yasmine Yaâkoubi est à cet égard révélateur. Interrogée lors de sa rencontre avec Johann Wadephul, la jeune lauréate a exprimé son souhait de revenir un jour en Tunisie et de mettre ses compétences au service de son pays.

C'est peut-être là que se joue l'essentiel.

L'Allemagne a compris que les talents se repèrent, se séduisent et s'accompagnent très tôt. À la Tunisie de faire en sorte que ceux qu'elle forme à grands frais ne deviennent pas seulement les talents des autres, mais aussi une force pour son propre développement.