Afrique: Tunisie-USA - Un projet de 6 MD pour moderniser le stockage des médicaments et vaccins

Les travaux d'aménagement de 5 dépôts de stockage de médicaments et de vaccins, à l'entrepôt central Echebbi au Bardo relevant du ministère de la santé ont démarré mercredi. Il s'agit de 4 dépôts destinés à la conservation des médicaments et des fournitures médicales et un dépôt réservé aux archives du personnel.

Le démarrage des travaux a eu lieu, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie Bill Bazi et du directeur général de la santé au ministère de la Santé Walid Naija, à l'entrepôt central des médicaments et des vaccins, considéré comme le plus grand entrepôt de médicaments en Tunisie.

Walid Naija a souligné dans une déclaration à la TAP que ce projet vise à rénover les dépôts de stockage des médicaments, des vaccins et des équipements, rappelant qu'un seul dépôt a déjà été aménagé en 2023.

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Naïja a précisé que le coût du projet s'élève à environ 6 millions de dinars et que les travaux se poursuivront sur une période de deux ans, incluant le réaménagement des dépôts et leur équipement avec des dispositifs de refroidissement conformes aux normes internationales, ce qui permettra d'augmenter la capacité de stockage et d'améliorer les conditions de conservation des médicaments, des vaccins et des fournitures médicales.

Les travaux sont supervisés par des équipes d'ingénieurs tunisiens et américains, dans le cadre du partenariat entre les deux pays en vue de renforcer l'infrastructure sanitaire.

De son côté, l'ambassadeur américain a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre du soutien des états- unis à la promotion de la sécurité sanitaire.

Bazzi a relevé l'importance de fournir des dépôts de stockage modernes et équipées selon les normes requises, vu qu'ils sont considérés comme un élément essentiel pour la conservation des médicaments et des fournitures médicales vitales dans des conditions sécurisées et pour garantir leur disponibilité en cas de besoin.

L'ambassadeur des états unis a indiqué que ce projet ne se limite pas à l'aménagement de nouveaux dépôts, mais permettra également d'améliorer les résultats en matière de santé, de renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement, outre l'enracinement d'une coopération solide entre la Tunisie et les états- unis.