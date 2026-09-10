Tunisie: Lithium, cuivre, phosphate - Le pays veut transformer ses ressources en opportunités d'investissement

9 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La 25ème session du Conseil Stratégique de Tunisia Investment Authority (TIA), tenue mercredi, a constitué une opportunité pour présenter la 3ème note d'analyse stratégique de l'Agence, intitulée « Minéraux critiques - Potentiel d'investissement, état des lieux et perspectives pour la Tunisie ».

D'après un communiqué, publié par la TIA, cette note, dont l'élaboration s'appuie sur une large consultation d'experts, met en évidence l'impact potentiel de secteur des Minéraux critiques (phosphate, lithium, cuivre...) sur d'autres filières prioritaires, notamment l'industrie automobile et l'intelligence artificielle.

Dans nos archives Le Cepex organise la participation tunisienne à l'APAS SHOW 2025 au BrésilLes participants à cette rencontre ont souligné, ainsi, la nécessité d'accélérer les réformes structurelles et de renforcer l'attractivité du cadre réglementaire pour les investissements dans les ressources minières, rappelant que la Tunisie dispose d'un potentiel d'investissement réel dans ce domaine, illustré par des projets structurants.

Sur un autre registre, les membres du Conseil ont passé en revue le modèle d'attractivité des investissements de la Hongrie, ce qui les a permis d'identifier des leviers concrets susceptibles de renforcer la compétitivité de la Tunisie.

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