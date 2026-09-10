Tunisie: « Métiers d'avenir » - 14 diplômés formés dans la spécialité de la recharge des véhicules électriques

Quatorze jeunes hommes et femmes originaires du gouvernorat de Mahdia ont achevé, ce mercredi, un cycle de formation spécialisé dans la recharge des véhicules électriques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Métiers d'avenir », soutenu par l'Agence Française de Développement (AFD) et la Fondation Orange Tunisie.

Le directeur régional de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) à Mahdia, a précisé que cette session a duré trois semaines. Encadrés par des experts et formateurs spécialisés, les participants ont bénéficié d'un enseignement à la fois théorique et pratique, axé sur l'installation des bornes de recharge et la programmation des systèmes électroniques d'énergie.

Le responsable a souligné que ce projet, bénéficiant également du soutien d'autres partenaires institutionnels comme l'association Daam, vise à former, accompagner et appuyer la jeunesse tunisienne dans les métiers verts et l'entrepreneuriat éco-responsable.

Un objectif de 240 jeunes formés à l'échelle nationale

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De son côté, Mohamed Ghazi Zaâtour, responsable du soutien et du financement des projets au sein de la Fondation Orange Tunisie, a indiqué que le programme « Métiers d'avenir » s'étale sur trois ans. Il ambitionne de former 240 jeunes répartis sur cinq gouvernorats : Tunis, Sfax et Mahdia (pour la filière recharge électrique), ainsi que Gafsa et Medjez el-Bab dans le gouvernorat de Béja (pour la filière énergie photovoltaïque).

À ce jour, 139 participants ont déjà été diplômés à travers ces différentes régions, en attendant la promotion de 101 autres candidats lors de deux prochaines sessions. M. Zaâtour a conclu en affirmant que les diplômés désireux de s'installer à leur compte dans le secteur de la mobilité intelligente bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, assorti d'un appui technique et financier.